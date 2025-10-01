Vacían de muebles y enseres las casas de Nazaret para su rehabilitación

La empresa Urbaser apuraba ayer los trabajos para retirar de las casas de Nazaret que van a ser destinadas viviendas sociales todo lo que había en su interior, desde colchones, somieres, electrodomésticos o muebles. Se mantendrán las puertas y las ventanas , aunque los baños serán retirados por la empresa a la que el Concello de Cangas adjudicó la semana pasada los trabajos. Urbaser tiene de plazo hasta el viernes para realizar esta labor, casi de desescombro, que en un principio no se había previsto. Una vez estén las cuatro viviendas sobre las que se va actuar lóbregas, comenzarán los trabajos de rehabilitación de esas viviendas que fueron desafectadas en su día de su destino original, que era de servir de casas para los profesores del colegio Nazaret de Cangas. Los trabajos de limpieza comenzaron ya el lunes por la tarde, ordenados desde la Concejalía de Obras y Servicios, que dirige la socialista Sagrario Martínez. En proyecto ya hacía mención a que a día de hoy las viviendas se encontraban en un estado total de abandono, de ahí esta parte de la limpieza y desmantelamiento de las instalaciones de las casas.

Tareas de vaciado de las viviendas de Nazaret. | Santos Álvarez

La rehabilitación fue adjudicadas a la empresa Nature Infraestructuras y Servicios S.L. Se trata del bloque número 3 de las viviendas de Nazaret que están constituido por dos viviendas por planta, siguiendo la tipología de izquierda-derecha, para un total de cuatro viviendas. La distribución interior de las mismas corresponde a un corredor-distribuidor central y estancias a cada lado, típicas de la época en las que fueron construidas, siendo su origen las viviendas de profesores adscritas al colegio público de Nazaret. Cada vivienda tendrá tres dormitorios, con una superficie útil total máxima de uso residencial de 25 metros cuadrados y con un espacio bajo cubierta para el cuarto de instalación común. El presupuesto alcanza los 372.000 euros y están financiadas por la Xunta.