Urbaser dejará de recoger los residuos por las casas en Ons

El Parque Nacional Illas Atlánticas y Urbaser dejarán de recoger la basura casa por casa en la Illa de Ons desde hoy. Los vecinos del archipiélago han recibido en sus viviendas una nota informando de que se suspenderá esta recogida y que deberán depositar las bolsas en los contenedores situados junto a la depuradora y a las casetas de los pescadores, en el lugar de Curro. Se solicita asimismo la máxima colaboración para «mantener la limpieza y gestionar los residuos de manera responsable».

La medida ha caído como un jarro de agua fría en la Asociación de Veciños e Amigos de Ons, que lamenta no haber recibido ninguna comunicación oficial antes de estas notas, y critica el perjuicio que se le causará a algunos vecinos. «A la gente que tiene la casa en Curro no le supone ningún problema, pero esto supone que quienes vivan en Pereiró o en Chan da Pólvora tengan que llevar las bolsas hasta allí», señalan.

El contrato de recogida de la basura ya contempla que esta se hará en la isla durante la Semana Santa y desde el 15 de mayo hasta el 30 de septiembre. En el resto de los meses era el personal del propio Parque el que pasaba por las casas a retirarla. «En invierno solo hay cuatro o cinco familias en la isla y es triste que se les haga eso», señalan desde el colectivo, donde destacan la labor del personal de Parques. «La basura al muelle no la vamos a llevar», amenazan.