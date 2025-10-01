Un trabajador, trasladado a Povisa tras caer de una escalera
Cangas
Un operario que trabajaba en un establecimiento hostelero de O Hío cayó de la escalera en la que estaba subido y fue trasladado al hospital Povisa de Vigo.
El accidente laboral se produjo a las 10.24 horas cuando el herido, un vecino de Cangas, de 53 años de edad, se precipitó de la escalera. Hasta el lugar acudió el Grupo Municipal de Emergencias de Cangas y de forma urgente la ambulancia sanitarizada de Morrazo, que llegó al punto con un médico del punto de atención continuada de Cangas. Tras ser atendido fue trasladado de urgencia al mencionado hospital de Povisa, en principio con pronóstico leve.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un hotel en Cangas pasará de pagar 965 euros a 4.900 por la nueva tasa de la basura
- Cangas sale a la calle en el nombre de O Pelao
- La invasión asombra a Cangas
- Acordonan un edificio en Moaña al caer una cornisa de un balcón sobre un coche
- Bueu abrirá «O Bicheiro», un espacio de arte con galería, talleres y tienda
- El gobierno estudia con los jurídicos si anula la prueba «vergonzosa»
- Llega el huracán de los «turcos»
- A juicio por la venta de droga en sus casas de Bueu y Aldán