Un trabajador, trasladado a Povisa tras caer de una escalera

Un operario que trabajaba en un establecimiento hostelero de O Hío cayó de la escalera en la que estaba subido y fue trasladado al hospital Povisa de Vigo.

El accidente laboral se produjo a las 10.24 horas cuando el herido, un vecino de Cangas, de 53 años de edad, se precipitó de la escalera. Hasta el lugar acudió el Grupo Municipal de Emergencias de Cangas y de forma urgente la ambulancia sanitarizada de Morrazo, que llegó al punto con un médico del punto de atención continuada de Cangas. Tras ser atendido fue trasladado de urgencia al mencionado hospital de Povisa, en principio con pronóstico leve.