Mimos para la imagen de San Martiño

Moaña ya piensa en sus fiestas de San Martiño, que en noviembre llenarán el núcleo histórico homónimo con verbenas y sobre todo con los tradicionales furanchos con vino de casa. La comisión de fiestas, que ya celebró la primera reunión con los furancheiros, constata que habrá este año 15 barras de este tipo entre los bajos de las casas y los puestos que se instalen en el atrio bajo. El número es el mismo que el del año pasado pues, aunque hay lista de espera, el espacio es limitado y ya está completo.

Además de trabajar para organizar los furanchos y el cartel festivo, la comisión contrató este año a una restauradora para que intervenga en las dos imágenes custodiadas en la iglesia románica y que representan al propio San Martiño y a la Virgen del Carmen. La primera de las obras fue retirada de su peana y trasladada al taller de la restauradora en Tui. La talla será sometida a un cuidadoso proceso de limpieza así como a la reparación de las zonas en las que sufre rasguños o está astillada.

La restauradora elegida, que ya tiene experiencia trabajando en la iglesia de San Martiño, se desplazará después al propio templo para intervenir allí, con limpieza y atajando los desperfectos, en la propia talla de la patrona de los marineros. Su tamaño, más grande que el de San Martiño, impidió su traslado al taller.

El objetivo es que ambas imágenes vuelva a lucir todo su esplendor en la siempre multitudinaria procesión del 11 de noviembre, el día del patrón histórico de Moaña.

El investigador y heredero del archivo sobre la historia moañesa del fallecido Cronista Oficial de Moaña Manuel Uxío García Barreiro, Mauro Pérez, explica que la imagen de la Virgen del Carmen que se someterá a una restauración en este mes de octubre llegó precisamente un 11 de noviembre a la parroquia original de la villa, pero ya en el lejano 1927, por lo que está cerca de cumplir un siglo.

Por su parte, la talla de San Martiño es de una fecha desconocida, aunque se sabe que ya estaba en la iglesia románica el año 1926, porque una fotografía de la época la captó, por lo que es posible que supere ya los 100 años.