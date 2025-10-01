Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Presentan «A lei do mar» en el Museo Massó

La Librería Miranda organiza hoy la presentación del libro «A lei do mar», de Manuel Esteban. El acto se desarrollará a las 19.30 horas en la nueva Sala Lugrís del Museo Massó con la presencia del autor, del escritor Pedro Feijoo y de la responsable de comunicación de Xerais, Sara Vila. Será el primero de los eventos que Miranda organizará en el mes de octubre.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents