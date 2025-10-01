Presentan «A lei do mar» en el Museo Massó
La Librería Miranda organiza hoy la presentación del libro «A lei do mar», de Manuel Esteban. El acto se desarrollará a las 19.30 horas en la nueva Sala Lugrís del Museo Massó con la presencia del autor, del escritor Pedro Feijoo y de la responsable de comunicación de Xerais, Sara Vila. Será el primero de los eventos que Miranda organizará en el mes de octubre.
