El precio de la vivienda crece un 8% en Moaña en solo tres meses

El precio de la vivienda sigue disparado en todo O Morrazo y la escalada no parece tener fin. Es más, incluso en Moaña, en donde realmente más casas nuevas se están levantado, el coste de este bien esencial sigue al alza. El informe de uno de los portales inmobiliarios de referencia, Fotocasa, sitúa a la villa moañesa como la cuarta localidad gallega en la que más ha crecido el precio de la vivienda de segunda mano en el tercer trimestre del año, que coincide con el verano.

Así, en solo tres meses este precio se ha disparado en un 7,7%, solo por detrás de Ferrol (9,8%), Arteixo (20,3%) y Salvaterra de Miño (25,8%).

En estos momentos son cuatro los municipios gallegos con precios superiores a los 3.000 euros por metro cuadrado para las viviendas de segunda mano. Encabeza Nigrán con 4.032 euros por metro cuadrado. Le sigue Sanxenxo con 3.529 euros ; A Coruña con 3.235 euros y Oleiros con 3.165 euros por metro cuadrado.

En toda la provincia de Pontevedra la media del precio es de 2.515 euros por metro cuadrado, encabezando en este apartado a las cuatro provincias gallegas. En toda la comunidad la vivienda de segunda mano creció un 2,9% en el tercer trimestre, por lo que el alza de precios en Moaña está muy por encima de la media.

En cuanto a la vivienda nueva hay que recordar que Moaña tiene en construcción tres edificios colectivos nuevos. Uno en la calle As Barxas que está a pocos meses de finalizar y dos comenzando, uno en la Rúa Donato Bernárdez Sotelo y otro en el ámbito de Sisalde.