Un motorista herido por un choque en Porta do Sol tras el frenazo de un coche

Un motorista resultó ayer herido, antes de las nueve de la mañana, en la PO-551 a la altura de A Porta do Sol, en la parroquia moañesa de Meira.

Impactó contra la parte trasera de un coche que había frenado después de que otro coche se detuviese para estacionar. Fue trasladado en ambulancia aparentemente fuera de peligro.

A primera hora de la tarde también resultó herido un ciclista tras caer en el entorno de la Casa do Concello.