Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un motorista herido por un choque en Porta do Sol tras el frenazo de un coche

Despliegue de Policía y ambulancia. | FdV

Despliegue de Policía y ambulancia. | FdV

REDACCIÓN

Moaña

Un motorista resultó ayer herido, antes de las nueve de la mañana, en la PO-551 a la altura de A Porta do Sol, en la parroquia moañesa de Meira.

Impactó contra la parte trasera de un coche que había frenado después de que otro coche se detuviese para estacionar. Fue trasladado en ambulancia aparentemente fuera de peligro.

A primera hora de la tarde también resultó herido un ciclista tras caer en el entorno de la Casa do Concello.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents