MorrazoxPalestina leerá los nombres de los niños muertos en Gaza

El colectivo «MorrazoxPalestina» organiza para el próximo viernes una lectura continuada de los nombres de las miles de crianza palestinas asesinadas por Israel «no xenocidio en curso en Palestina» Este colectivo hace un llamamiento a los ve cnos de la comarca para participar en este acto y mostrar una vez más en la calle la solidaridad con el pueblo palestino.

La lectura tendrá lugar ente las 16 horas y las 22.00 horas de manera simultánea en el Reloj de la Alameda Vella, en el palco de la música y en la Capela do Hospital. Para llenar todas las franjas horarias es necesaria la implicación de alrededor de cien personas, por lo que se anima alas personas interesada a ponerse en contacto con la organización dl acto a través del correo electrónico morrazopalestina@gmail.com, indicando el nombre y el teléfono.