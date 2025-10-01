Moaña repara el paseo de A Xunqueira, construido en 2021

El Concello de Moaña se vio en la obligación de iniciar, ayer mismo, la reparación del paseo de la playa de A Xunqueira, que había sido restaurado y reconstruido en zahorra compactada gracias a unos trabajos que se prolongaron durante los años 2020 y 2021. Sin embargo, parte de la zahorra se levantó dejando a la luz las piedras de mayor tamaño y haciendo muy irregular la senda, sobre todo para transitar con una silla de ruedas o un carrito.

La alcaldesa, Leticia Santos, explica que tras las quejas vecinales se realizó un estudio del paseo concluyendo que el defecto no era de uso, sino de la construcción, por lo que la empresa que lo ejecutó, Construcciones Fechi, aceptó encargarse del arreglo de los desperfectos con cargo a la garantía. La infraestructura todavía está en garantía al ser esta una de las mejoras priorizadas por el Concello durante el proceso de adjudicación. La senda de A Xunqueira tenía ayer tramos ya cortados al empezar la maquinaria a trabajar en la corrección de los problemas. La intervención fue avisada también al colectivo vecinal de Meira.

La obra había sido pagada con cargo al remanente de tesorería positivo del Concello en el año 2019, al tratarse de un proyecto financieramente sostenible pues retiraba un paseo de madera que daba muchos gastos al exigir a las arcas municipales continuos arreglos.

La intervención, en todo el entorno de las recuperadas dunas de A Xunqueira, implicó la sustitución de 1.200 metros lineales de paseo. En total, se actuó sobre un área aproximada de unos 2.035 metros cuadrados y la inversión municipal ascendió a 326.285 euros. La capa de zahorra se extendió en color tierra con un grosor de 5 centímetros para reducir su impacto visual, un tramo de la cual estaba ayer fresado.