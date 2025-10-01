La Mancomunidade aplaza al lunes 13 la asamblea de la subida de la basura

La presidencia de la Mancomunidade de Concellos de O Morrazo que ostenta la Alcaldía de Cangas (BNG) se ha visto obligada a posponer la asamblea de mañana jueves en la que se iba a someter a aprobación la subida de tasa de la basura y el presupuesto para 2026 debido a un error de forma. El motivo es que no fue convocado el edil no adscrito de Bueu, Daniel Chapela, que abandonó las siglas del PP en noviembre del año pasado, por lo que anunció que iba a impugnar la convocatoria en la que no fue incluido.

Ante esta situación, la presidenta y alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG), comunicó que se aplazaba la asamblea para el lunes 13 y se convocaba una nueva Comisión de Contas del ente supramunicipal para el lune 6. Gestido asegura que el proceso tiene que ir perfecto, por lo que se recogerá la nueva composición de la asamblea con Daniel Chapela como concejal no adscrito: "El tema es muy importante para que sea impoluto", señala la regidora que insiste en que esta desconvocatoria nada tiene que ver con la petición de la Federación de comerciantes (Fecimo) de frenar la imposición de la tasa. La presidenta asegura que ya estaba prevista una reunión con Fecimo para el día 8 para explicar los números de la subida, que insiste en que es una cuestión de cifras que hay que aplicar por ley en base a números realistas.