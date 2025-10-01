Malestar vecinal en O Forte al eliminar el Concello plazas de aparcamiento

Miembros de la Asociación de Vecinos de O Forte manifiestan su malestar por lo sucedido el pasado viernes. Aseguran que el Concello de Cangas, sin dar motivos ni consultar con los vecinos ni avisar decidió retirar entre seis y siete aparcamientos en O Forte, cuando la falta de lugares para estacionar es una de las grandes preocupaciones de este barrio. Afirman que el Concello de Cangas, no conforme con quitar aparcamientos, otorgó permiso para poner un vehículo de grandes dimensiones en las plazas que retiró, cuando bien podía ponerse en el aparcamiento de la playa de Rodeira sin ningún tipo de problemas.

Esta asociación vecinal considera que, además, no hace falta inutilizar esos seis o siete aparcamientos para realizar la obra de limpieza de fachada que están realizando en la Casa de Cultura, que hay espacio más que suficiente para que la camioneta con el elevador pueda estacionar perfectamente en la plaza porque no supone ningún impedimento, ni ningún problema y puede acceder a la zona peatonal a realizar su trabajo.

La Asociación de Vecinos de O Forte también se pregunta si la empresa que realiza el trabajo tiene licencia municipal y en el caso de que el Concello de Cangas la concediera no se entiende la razón por la que se facilitó, acotando así los aparcamiento de los vecinos cuando es algo que se puede evitar. Lamentan la falta de diálogo del gobierno municipal con la asociación para buscar alternativas a la eliminación de aparcamientos.

Hay que señalar que es algo temporal, que durante el tiempo que dure la limpieza de la fachada y que el gobierno local no tiene ningún interés en quitar plazas de aparcamiento en O Forte, según manifestaron fuentes del ejecutivo local.

En verano, los problemas de falta de aparcamiento en el barrio de O Forte son mayores porque en el aparcamiento que hay en las inmediaciones de la playa de Rodeira estacionan muchos vehículos que vienen de fuera. No obstante, la mayoría de ellos se van al caer la noche, que es cuando más demanda de aparcamientos hay en la zona, de ahí que en los meses de julio y agosto no hubiera quejas por parte de los vecinos. No obstante, las autocaravanas ocuparon durante días plazas de aparcamiento, porque aún no estaba aprobada la ordenanza municipal que regula el aparcamiento de estos vehículos, por lo que no se podía impedir que estuvieran estacionadas durante varios días.