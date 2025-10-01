Licitan la limpieza de los centros de salud de Morrazo

La Xunta de Galicia través de la Consellería de Sanidade, licita la contratación de los servicios de limpieza de los centros de salud de O Morrazo por un importe de 659.273 euros.

Las empresas interesadas en este contrato tienen hasta el día 29 de octubre para presentar ofertas . El mantenimiento de un nivel de limpieza adecuado en los centros sanitarios es una condición imprescindible, según Sanidade, para garantizar una adecuada atención médica, evitando la transmisión de agentes infecciosos. La finalidad de la contratación a que, con medios técnicos adecuados, se acometan las tareas de limpieza, tanto interior como exterior, de los centros de salud de Aldán, Cangas y del futuro centro de salud de Moaña, cuando se ponga en marcha en servicio en los próximos mes, que permitan que todas las instalaciones se encuentren en su estado óptimo.

El contrato incluye la limpieza y desinfección de las dependencias interiores y exteriores, con sus anexos respectivos (patios interiores, azoteas, galerías, salas de máquinas, aparcamientos, mobiliario y equipamiento. También se incluye la recogida de residuos y la recogida y traslado de la ropa sucia y el suministro y reposición y distribución en aseos, entre otras prestaciones. El plazo de vigencia del contrato es de 24 meses.

Por otra parte, la Voz da Sanidade de Cangas aprovechó la ya habitual concentración de los martes en la praza de A Palma para anunciar su apoyo a la cadena humana que organiza la plataforma de Barbanza para el próximo día 11 de octubre. También se suman a las dos concentraciones convocada por la Plataforma SOS Sanidade Pública de Vigo, para denunciar el «engaño» del centro Olimpia Valencia, que se celebrarán los días 3 y 14 de octubre.