Rescatan a un octogenario desorientado en A Fraga
Estaba tumbado en el sendero del río moañés
Moaña
Policía Local, Protección Civil y una ambulancia del 061 participaron, la tarde de este miércoles alrededor de las 18.00 horas, en la localización y rescate de un octogenario que estaba desorientado y se había caído en el sendero del río de A Fraga, en Moaña.
Fue encontrado por un senderista cuando se encontraba tumbado. Fue necesaria la ayuda de otros senderistas y de familiares para poder llevarlo en camilla.
Con dolores en una cadera y un hombro, fue trasladado al Punto de Atención Continuada (PAC) de Cangas.
