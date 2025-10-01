Rescatan a un octogenario desorientado en A Fraga

Policía Local, Protección Civil y una ambulancia del 061 participaron, la tarde de este miércoles alrededor de las 18.00 horas, en la localización y rescate de un octogenario que estaba desorientado y se había caído en el sendero del río de A Fraga, en Moaña.

Fue encontrado por un senderista cuando se encontraba tumbado. Fue necesaria la ayuda de otros senderistas y de familiares para poder llevarlo en camilla.

Con dolores en una cadera y un hombro, fue trasladado al Punto de Atención Continuada (PAC) de Cangas.