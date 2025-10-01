Más de 820 vecinos dependen de una renta de inserción o una pensión no contributiva

El número de vecinos de O Morrazo que dependen para vivir de algún tipo de renta de inserción o de una pensión pública no contributiva asciende ya a 822, lo que supone 25 más que hace solo un año. Y todo ello pese a que las rentas de subsistencia son cada vez menores, pero suben las personas que reciben algún pago por invalidez o jubilación pero que nunca habían cotizado a la Seguridad Social.

En concreto, las ayudas a morracenses en riesgo de exclusión social atienden en estos momentos a 194 personas, de las que 137 cobran la Renda de Integración Social de Galicia (RISGA) y 57 son beneficiarios de las Axudas de Inclusión Social (AIS), según los datos que hizo públicos en los últimos días el Instituto Galego de Estatística (IGE). Precisamente estas personas en situación de vulnerabilidad fueron parte del debate político en Cangas en los últimos días ante la fuerte subida de la tasa de la recogida y tratamiento de la basura a través de la Mancomunidade do Morrazo, duramente criticada por el PP, en la oposición tanto en Bueu como en Cangas y en Moaña. Como regla general las viviendas particulares pasarán de pagar 67 a 126 euros anuales. El PP se queja de que los descuentos para familias vulnerables solo alcanzarán al 3% de los vecinos de la comarca y cifra en seis las personas que solicitaron entrar en la RISGA a lo largo del último año.

Por concellos Bueu cuenta en estos momentos con 31 perceptores de la RISGA y la AIS. En Cangas son 112 las personas que están en esta situación de vulnerabilidad y en Moaña esta realidad afecta a un total de 51 vecinos.

Eso sí, hace una década había 33 perceptores más de estas ayudas en todo O Morrazo y hace un año había 10 más, por lo que cada vez son menos los que dependen de estas ayudas.

Las familias vulnerables tendrán bonificación en la próxima subida de la tasa de la basura

Por el contrario, las pensiones no contributivas están al alza, con 628 morracenses dependiendo de ellas. Hasta 215 de los que están cobrando una ayuda pública de este tipo sin haber cotizado nunca a la Seguridad Social reciben los ingresos debido a una situación de invalidez. Otros 413 son personas ya jubiladas que nunca habían cotizado. Este tipo de pensiones las cobran 21 personas más ahora que hace una década, pero los casos crecieron en 40 desde antes de la pandemia de Covid-19 que sacudió el mundo en el año 2020.

Por municipios, son 295 los cangueses que dependen en estos momentos de una pensión no contributiva. Le sigue Moaña con 199 ciudadanos en esta situación y no muy lejos está Bueu, con 154 perceptores de este tipo de pensiones.

Se mantiene una realidad histórica, y es que la inmensa mayoría de las personas jubiladas que no llegaron a cotizar en su vida laboral son mujeres. En estos momentos ellas representan 445 pensionistas de este tipo por «solo» 183 de ellos. Solo de invalidez, están cobrando una ayuda pública no contributiva 183 hombres y 103 mujeres.

Cifras récord

Es llamativo el crecimiento de los perceptores de pensiones no contributivas, toda vez que en los últimos años el número de trabajadores activos y cotizando a la Seguridad Social no para de crecer en O Morrazo, aunque todo apunta a que las cifras se vieron adulteradas por la aprobación desde el Gobierno central de la figura laboral del contrato fijo discontinuo, que impide saber exactamente cuántos de los cotizantes están efectivamente trabajando en un momento dado.

El pasado mes de mayo, antes del impulso a la contratación temporal que siempre supone la llegada del verano y el turismo a la zona, había 30.507 morracenses trabajando, con un incremento de 400 empleados en solo un año. Desde el cambio de legislación aprobado por el Gobierno que preside Pedro Sánchez (PSOE) O Morrazo ganó más de 10.000 cotizantes, distorsionando así la posibilidad de contar con comparaciones estadísticas fiables.

En concreto son 22.910 las personas cotizan en el régimen general. En cuanto a los autónomos, apenas hay 5.065. Hasta 2.081 cotizan en el régimen especial del mar; un total de 437 están contratados en el régimen de empleados del hogar y apenas 14 en el régimen especial agrario.