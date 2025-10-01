El edificio de As Lagoas encara su recta final con todas las viviendas vendidas

La construcción del edificio en As Lagoas, en pleno centro de Bueu, promovido por Inmoglaciar y ejecutado por la empresa Construcciones Ramírez encara la recta final colgando el cartel de no hay viviendas disponibles. Los 59 pisos de esta promoción ya han sido vendidos a escasos seis meses de la finalización prevista de la obra. Los últimos de ellos fueron puestos en el mercado en este verano, cerrando un proceso que había comenzado a finales de 2022.

«Se nota que no hay vivienda. Tenemos mucha demanda y muy poca oferta», constatan desde la Inmobiliaria Freire, responsable en exclusiva de la venta de esta promoción. Aunque la primera venta data de hace casi tres años, no fue hasta que comenzaron los trabajos en el solar con los movimientos de tierras, cuando el mercado se animó. A partir de ese momento, el flujo de compradores ha sido constante, completando el paquete de 59 viviendas.

La oferta era variada, e iba desde los pisos de un dormitorio vendidos desde los 125.000 euros a los de tres, en donde los primeros en ser adquiridos tuvieron un precio que rondaba los 200.000 euros, pasando por los de dos habitaciones, con un coste aproximado de 181.000 euros. En cuanto a las superficies el abanico era más amplio, con viviendas de 75, 93, 97, 114, 121 y 124 metros cuadrados.

El 70 por ciento de los compradores son gallegos

El perfil de los compradores responde no solamente a locales, sino también a visitantes interesados en disponer de una segunda vivienda donde poder pasar los periodos vacacionales. Así, según los cálculos a la Inmobiliaria Freire habría un alto porcentaje de gallegos, en torno al 70 por ciento, dejando un 30 por ciento para las personas de fuera de la comunidad autónoma, que en este caso son madrileños y vascos, principalmente.

Mientras, las obras de ejecución del edificio avanzan a buen ritmo y los avances son más que visibles, con la estructura prácticamente completa y el diseño final bastante reconocible. El plazo de entrega, calculado en su momento para el primer trimestre del próximo año, se mantiene, y se espera poder cumplirlo en marzo de 2026.

Otros tres proyectos con 57 pisos

La promoción de Inmoglaciar en As Lagoas es solo la punta del iceberg de la construcción de vivienda colectiva en Bueu, con otros tres proyectos en marcha para otros 57 pisos más. El más avanzado es el del solar de la antigua Sala Paraíso, en fase de ejecución, que permitirá poner en el mercado 25 viviendas.

En la manzana Massó, la promotora Garci-Cabo SL ya dispone de la licencia para la construcción de un inmueble que acogería 14 viviendas más y que completaría urbanísticamente esa zona. La última iniciativa corre a cargo de la promotora Illa do Santo y permitiría la construcción de un edificio en un terreno de la calle Castelao actualmente utilizado como aparcamiento. La empresa presentó el proyecto para levantar un inmueble con 18 viviendas que en estos momentos está en fase de estudio por parte de los técnicos municipales.