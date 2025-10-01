Éder, el último fichaje de la familia alondrista.

No se confundan, aunque son 12 no hay peligro de alineación indebida, porque el pequeño Éder solo acompañaba a su orgulloso padre, el portero Brais Pereiro, en su presentación en sociedad en el campo de O Morrazo. Una lástima no haber podido ofrecerle la victoria, pero tiempo tendrá de saborear las mieles del triunfo.

El desembarco del BNG en Cangas

El BNG desembarca hoy con todo su aparato de propaganda en Cangas, acompañado de una fiel militancia que se sabe el mensaje de memoria: la ley del litoral es para que Rueda especule y la Xunta tiene una agenda oculta. El desembarco es de tal dimensión que las tropas nacionalistas estarán mandadas por su generala en jefe, la portavoz nacional, Ana Pontón. Vamos a ver hoy a ese disciplinado BNG que busca maneras de ganar terrenos al PP en un morrazo donde ondea la bandera del BNG en los tres concellos: Cangas, Moaña y Bueu. El BNG mostrará su fuerza en el Auditorio Municipal Xosé Manuel Pazos Varela . Todo es pedir competencias, y después la aparición de una ballena muerta cerca de la costa, genera todo un conflicto.

El PP, de momento, solo carga con la Diputación

El PP, por contra, pese a su gran disciplina y su gran estrategia de agenda, está metido en las inspecciones de obras hechas o que se van a hacer. Y es la infantería la que carga, con el presidente de la Diputación, Luis López, a la cabeza. Rueda permanece, de momento, en el puesto de mando, bien atrincherado.