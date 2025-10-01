Detenida en Moaña por intento de agresión a la Policía Local

Una mujer fue detenida ayer sobre las 12.00 horas del mediodía en la céntrica calle Ramón Cabanillas de Moaña. Se expone a una condena por intento de agresión a los agentes y fue puesta a disposición judicial.

Los hechos ocurrieron porque una patrulla que realizaba un servicio rutinario en la calle Ramón Cabanillas observó que la mujer escondía algo. Los agentes se acercaron para comprobar de qué se trataba y confirmaron que eran prendas de ropa nuevas y sin usar. Ayer por la tarde todavía no habían denunciado un robo en ningún comercio de ropa.

La mujer se puso muy agresiva e insultante con los policías, sin poder justificar la procedencia de las prendas de ropa. Fue detenida por su actitud y su presunto intento de agredir a las fuerzas del orden público.