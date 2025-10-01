Bueu completa la reforma de O Enleito en plazo

A contrarreloj, apurando los plazos y después de haber superado varias paralizaciones e incluso una modificación de proyecto, la reforma del entorno de la Casa da Música Manuel Omil, en Bueu, ya es una realidad. El alcalde buenense, Félix Juncal, y la concejala de Cultura, Carmen García, visitaron el lugar, en donde la constructora EC Casas apuraba los últimos detalles. Y es que ayer era el último día para finalizar la obra y poder justificar la subvención del Plan Concellos con la que ha sido ejecutada.

La reforma de O Enleito ha supuesto la mejora de esa zona con un cambio de pavimentación acompañado por la colocación de mobiliario urbano, iluminación y una nueva señalización. Las obras se aprovecharon asimismo para proceder al cambio de los diferentes servicios además de para el soterramiento de la línea telefónica. La intención, apuntada desde el gobierno local, ha sido la de reurbanizar el espacio. Más allá de las consideraciones puramente estéticas, las actuaciones también tenían como objetivo incrementar la seguridad con la construcción de un talud a dos alturas por la parte trasera de la Casa da Música.

Lo cierto es que la ejecución de este proyecto ha estado plagada de dificultades, comenzando por el informe desfavorable de la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta de Galicia, que reclamaba una mayor protección al cruceiro situado en la zona. Una vez salvado ese escollo introduciendo algunos cambios en la propuesta inicial, se avanzó en la licitación. Pero el concello tuvo que descartar a la mejor oferta por incurrir en una baja temeraria.

Una vez se iniciaron los trabajos se detectó una vaguada que podía poner en peligro la estructura del muro, por lo que se encargó un estudio geotécnico para encontrar la solución adecuada, lo que, a su vez, produjo una paralización de los trabajos. El Concello acabó realizando una modificación de proyecto no solo para reforzar los cimientos sino para incrementar el ámbito de actuación. Finalmente el coste de la actuación se ha ido a los cerca de 270.000 euros.