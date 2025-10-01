El BNG ofrece en Cangas una Axenda Galega do Litoral para gestionar desde Galicia el mar y la costa

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha presentado este mediodía en la "cumbre" de concellos costeros gobernados por la formación nacionalista celebrado en Cangas, la "Axenda Galega do Litoral", una ambiciosa propuesta para que Galicia "tome o temón" de su mar y su costa, frente a la "política estéril" de un Alfonso Rueda que, advirtió, está preparando en el litoral "un pelotazo para favorecer as empresas amigas" del Partido Popular.

Pontón trasladó la preocupación del Bloque ante la actitud de un Gobierno del PP "instalado na propaganda estéril para tentar tapar a súa axenda oculta no litoral", que pasa por pretender utilizar las competencias recientemente transferidas en este ámbito de actuación "para blindar usos e actividades industriais contaminantes como Ence" ou para promover "actuacións de carácter especulativo" vinculadas al turismo o la industria que amenazan el litoral gallego.

Medio centenar de cargos públicos participa en la jornada "O noso mar, o noso futuro". Entre ellos las alcaldesas y alcade de los tres concellos de OMorrazo (Araceli Gestido, regidora de Cangas, Leticia Santos, de Moaña, y Félix Juncal, de Bueu), que incidieron en los problemas asociados a su condición litoral y turística, con una demanda de servicios que se multiplica con el turismo y a la que les cuesta hacer frente sin ayudas específicas. La carestía de la vivienda o los sobrecostes del saneamiento son algunos de ellos. Rechazan convertir sus muniicpios en "meros bens de consumo e parques temáticos" para el disfrute de quienes tienen alta capacidad económica y que la Xunta contribuya a "poñer os datos sobre a mesa" para planificar y financiar los servicios en función de las necesidades.