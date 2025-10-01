Belén Cachafeiro supervisa las obras de Madalena y O Hío-Vilanova

La diputada de Infraestructuras, Belén Cachafeiro, supervisó ayer en Cangas el estado de los trabajos de mejora del firme que ejecutó la Diputación de Pontevedra e la carretera provincial EP-1001 Cangas-Coiro-Madalena visitó las zonas donde van a comenzar las obras en la EP-1008 O Hío-Vilanova. Ambas actuaciones forman parte del acuerdo marco de conservación de firmes que contempla un presupuesto total para el conjunto de la provincia de más de 4,4 millones de euros.

Belén Cachafeiro destacó que se actuó en 1.800 metros de la carretera provincial EP-1001 y se van a iniciar las obras en mil metros de la EP-1008 O Hío-Vilanova. En ambas carreteras los trabajos consisten e operaciones de mantenimiento de las características superficiales de los firmes y de su capacidad, así como la exposición de la señalización horizontal y de drenaje afectada.

La diputada recordó que, a través de esta actuación, se están solucionando «degradaciones» como son los pavimentos, deformados o con fisuras para, así, mejorar y ampliar la vida útil de las carreteras provinciales y garantizar la seguridad de estas vías tan importantes que vertebran la comarca de O Morrazo.

Cachafeiro mencionó también que son dos de las numerosas actuaciones que se desarrollan en la provincia.