Padres de Reibón paran las protestas ante la imposibilidad de reforzar inglés

Cuatro representantes de la Asociación de nais e pais del colegio Reibón de Moaña y un representante de las familias de infantil se desplazaron ayer a Pontrevedra para entrevistarse, sin cita previa, con el inspector educativo de zona, Daniel Rodríguez,al que hicieron constar su profundo malestar por la negativa de Educación a reforzar con un profesor de inglés a media jornada las clases de Primaria con el fin de cumplir con el programa de plurilingïiismo del centro. La reunión se produjo después de la reunión que el viernes mantuvo la directora del colegio para un último intento de lograr este profesor a media jornada con el fin de que los dos niveles de infantil y Primaria quedaran bien cubiertos con docentes con titulación B2.

Pero la directora salió con la decepción que ahora manifiestan los padres porque Educación insistió en que cumple con la normativa ya que en Infantil no hacen falta profesores con titulación B2 sólo se requiere aproximación a inglés por lo que cumplen con la cobertura. Aunque con decepción, la directora sólo pudo trasladar a los padres y al Concello que a ella no le queda más remedio que acatar las normas y que iba a seguir en el cargo ya que Educación no le aceptó la renuncia ya iniciado el curso.

Desde el Anpa aseguran que trasladaron al inspector el profundo malestar con la decisión tomada y le hicieron constar que van a estar muy pendientes del futuro proceder que inspección educativa tenga con el centro. Educación dejó abierta la posibilidad de ampliar la cobertura de inglés para el curso 2026/27, pero en este año no. Los padres presentaron por registro tanto en Educación como a la Valedora sus quejas, aunque por el momento descartan más movilizaciones ya que en Educación no van a dar marcha atrás.