El muro de la calle Longán fue avalado por el arquitecto municipal y la propia AXI

A pesar del prestigio con el que cuenta el concejal del PP experto en urbanismo, Rafa Soliño, de lo que no duda ni el propio gobierno, sí que en el último pleno mantuvieron claras diferencias respecto al famoso muro de Longán, que el PP se empeña en considerar ilegal, a pesar de contar con todos los informes a favor. La edil de AV, Victoria Portas, va más allá y recuerda que esa obra se realizó con dinero del Plan +Provincia, por lo que hay que preguntar a la Diputación si sabe que parte de ese dinero se gastó en una propiedad privada. Por alguna razón, la oposición están empeñada en tirar abajo la solución a un problema de años. Puso fin a un embudo de tráfico en una vía que se utiliza como alternativa cuando se cierra el centro de Cangas por alguna razón.

La concejala de Obras y Servicios, la socialista Sagrario Martínez, sacó uno a uno todos los informes que solicitaba el PP, desde el informe del arquitecto municipal hasta el de la propia AXI, que autoriza la obra. Sin embargo, Rafa Soliño ponía en duda el contenido de los informes e insistía en que la solución al embudo de la calle Longán infringía las Norma Subsidiarias de Planeamiento, ya que se situaban un muro dentro de la vía pública. Él y la edil de AV están empeñados en que si el Concello vulnera las Normas Subsidiarias después no puede pedirles a los demás que las cumplan. Claro que todos los informes técnicos dicen todo lo contrario, incluso los que proceden de organismos ligados a la propia Xunta, donde gobierna el Partido Popular.

El portavoz del BNG en la corporación municipal, Antón Iglesias, considera que este «ataque» es una muestra clara de que la oposición no quiere que se avance en Cangas, que lo único que pretende es «poñer paos nas rodas». Recordó al PP que la persona con la que se negoció y a la que se le hizo el muro decide realizar alguna obra tiene que realizar el mismo retranqueo que toda la calle, que no está eximido para nada.

La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, explicó que el arquitecto municipal basó su decisión en el artículo 89 de las Normas Subsidiarias, que permitía realizar esta obra porque se trata de algo provisional y se hace por un bien común. Afirma que ella eligió entre 2 metros o nada, y aceptó lo primero. «Estoy muy satisfecha por esa obra» dijo la alcaldesa, que contestó al PP que la expropiación llevaría mucho tiempo. Porque el PP no se opone a acabar con el embudo, pero quiere que se ensanche todo, no dos metros solo.

La regidora local también contestó muy claro: «tengo todos los informes a favor, si después decide un juzgado que hay que tirar el muro, pues se tirará. Pero todos los informes, insisto son favorables, qué más puedo pedir».