Moaña explica a los vecinos de Tirán el desarrollo comercial de Vilela

Representantes del gobierno local de Moaña encabezados por la alcaldesa, Leticia Santos, explicaron a última hora de la tarde de hoy las características de la modificación puntual del PXOM para poder desarrollar la finca frente al supermercado Lidl en donde la promotora propietaria espera desarrollar una superficie comercial. Entre los asistentes estaban vecinos de Vilela y la Asociación Veciñal de Tirán. Desde el 22 de agosto la modificación está en exposición pública. El aparejador municipal acudió también a explicar las cuestiones técnicas. El interés de la parroquia es notable por este proyecto, no en vano acudieron unas 50 personas.

La regidora distribuyó la documentación técnica entre los asistentes para que puedan mostrarlos al resto de residentes en la zona. Recomendó a las personas que quieran conocer el desarrollo exacto que consulte en la página web de Planeamento de Galicia la documentación completa. Asimismo ofreció explicaciones mediante cita previa en el departamento de urbanístico los lunes o miércoles. Santos agradeció la colaboración del colectivo vecinal para poder reunir a la gente en la asamblea.