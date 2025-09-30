«La magia tiene el poder de cambiar la percepción de la realidad»

Artista de manipulación con cartas y otros objetos, Hyunjoon Kim, cuyo nombre artístico es Seimei, nació en 1991 en Corea del Sur y comenzó a interesarse por la magia a los 12 años. Con 14 ya recibía premios y empezó a destacar como joven mago de gran talento. En 2012 ganó el FISM (Federación Internacional de las Sociedades Mágicas) considerada las Olimpiadas de la magia.Su especialidad es la manipulación a través de las manos, una técnica que exige precisión y alto nivel técnico. Dicen que su destreza es puro arte y que quien presencia su actuación queda maravillado. Seimei forma parte del cartel del festival Galicia Ilusiona, que arranca este jueves en Cangas (20:30 horas) y que incluye a la compañía Mag Edgard,de Barcelona; el lucense Nacho Samena y David Burlet, de Francia; con el Mago Murphy (asturiano) como presentador y maestro de ceremonias. Seimei aterrizó ayer en Galicia procedente de Corea.

¿Mago o ilusionista?

Ilusionista. Mago suena más ligado a la fantasía y al hechizo sobrenatural, mientras que ilusionista refleja lo que hago: crear la ilusión de lo imposible a través del arte, la técnica y la emoción.

Me viene a la cabeza la película «El ilusionista. Nada es lo que parece» en la que cuatro magos participan en robos contra hombres de negocio corruptos. ¿Cuáles son los poderes de la magia?

Sobrenaturales no, pero sí algo más valioso: la capacidad de transformar la percepción de la realidad. Podemos hacer que lo ordinario se vuelva extraordinario, que el público vuelva a sentir sorpresa, que por unos instantes el adulto recupere la mirada del niño. Ese es el verdadero poder.

¿Por qué se hizo ilusionista?

La primera vez que vi un acto de magia, comprendí que allí había algo único: un lenguaje universal, capaz de emocionar a cualquier persona sin importar su idioma o cultura. Quise dedicar mi vida a dominar ese lenguaje.

El ilusionismo, la magia vivieron momentos de mucho auge, con grandes estrellas y después dio la sensación de que se perdió.

La magia nunca se pierde. Lo que cambia son las formas, los contextos y las modas. Hubo tiempos de grandes teatros llenos de ilusionistas y después momentos de aparente silencio, pero la esencia sigue viva. Hoy la magia resurge en festivales, televisión, internet… y cada vez más gente busca experiencias auténticas, no digitales. Ahí la magia tiene un lugar insustituible.

Imagen artística del ilusionista. / Fdv

¿Qué nos puede decir de su espectáculo que se verá en este festival con un cartel con otros cuatro grandes magos?

Gira en torno a la estética y la emoción. No busco solo sorprender, sino también conmover. La música, la luz, el ritmo y los gestos son tan importantes como la técnica. Quiero que cada número sea un pequeño poema visual.

¿Es su primera visita a Galicia?

Sí, es mi primera vez actuando en Galicia y es un honor hacerlo dentro de un festival tan especial como Galicia Ilusiona. Siempre había escuchado hablar del carácter mágico de esta tierra, y ahora puedo vivirlo en primera persona.

¿La mejor función de magia que haya visto?

Más que una función, diría que los mejores momentos que he vivido como espectador han sido aquellos en los que olvidé que estaba viendo un truco y simplemente me dejé llevar. Recuerdo especialmente la primera vez que vi actuar a Yu Ho Jin, maestro coreano de la manipulación, campeón del mundo en la FISM. Su manera de transformar la manipulación en poesía visual me marcó profundamente y me inspiró a seguir buscando belleza en cada movimiento.

¿Tiene algún número como reto para representar?

Me atrae el reto de crear un número en el que la frontera entre lo real y lo imposible se desdibuje completamente. Algo donde el público no solo se sorprenda, sino que dude de lo que ha vivido incluso después de salir del teatro. Ese es el gran desafío: no mostrar un truco, sino provocar una experiencia inolvidable.