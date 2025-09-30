Llamadas a vacunarse casi 14.000 personas en Cangas y Moaña

La campaña de vacunación contra la gripe y el COVID comenzó ayer en residencias y centros de día, aunque por el momento en ninguno en O Morrazo, que están pendientes todavía de que Sanidade les confrme la fecha.

Desde la consellería aseguran que en la residencia de Aldán, en Cangas están llamados a vacunarse 150 residentes y 21 trabajadores, mientras que en el centro de salud de Cangas la población diana (adultos) asciende aproximadamente a 8.100 personas. En el caso de Moaña, esa población diana, según los datos que manejan desde el área sanitaria de Vigo es de 5.700 personas.

En los centros de día todavía no recibieron ninguna comunicación sobre la fecha para la vacunación que es voluntaria para los usuarios por lo que primero hay que recoger las autorizaciones. Dicen que los niveles de participaron suelen ser altos. El calendario para este año incluye un programa piloto de vacunación en escolares de 24 a 11 años, aunque en O Morrazo no ha sido seleccionado ningún centro educativo. A partir del 20 de octubre empieza la vacunación para personas de 70 años en adelante; del 3 de noviembre para mujeres durante el embarazo y del 10 de noviembre para mayores de 60.