Jornada de alcaldías del BNG por el litoral

El Auditorio de Cangas acoge mañana miércoles una jornada del BNG con alcaldías y grupos municipales nacionalistas de Galicia para denunciar la «agenda oculta» del Gobierno de Rueda en la gestión del litoral. Contará con la portavoz nacional Ana Pontón y el viceportavoz en el parlamento y responsable de Medio Ambiente, Luis Bará.