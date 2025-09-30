Jornada de alcaldías del BNG por el litoral
El Auditorio de Cangas acoge mañana miércoles una jornada del BNG con alcaldías y grupos municipales nacionalistas de Galicia para denunciar la «agenda oculta» del Gobierno de Rueda en la gestión del litoral. Contará con la portavoz nacional Ana Pontón y el viceportavoz en el parlamento y responsable de Medio Ambiente, Luis Bará.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un hotel en Cangas pasará de pagar 965 euros a 4.900 por la nueva tasa de la basura
- Vegalsa ofrece explicaciones a los vecinos del tránsito de camiones al futuro Eroski Center
- La invasión asombra a Cangas
- La ballena muerta, de paseo por la Ría
- Bueu abrirá «O Bicheiro», un espacio de arte con galería, talleres y tienda
- Los piratas se acercan a Cangas
- El gobierno estudia con los jurídicos si anula la prueba «vergonzosa»
- Llega el huracán de los «turcos»