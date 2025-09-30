El gobierno calcula que el rendimiento de la nueva tasa de la basura será de 5,7 millones

En la Comisión de Cuentas de la Mancomunidade de Municipios de Morrazo celebrada ayer en Cangas, con la representación de todos los grupos políticos de Cangas, Moaña y Bueu, informó favorablemente a un presupuesto de 7. 632.902, 57 euros para el ejercicio de 2026, que tendrá que aprobar la asamblea el próximo día 2 de octubre, después de que se apruebe la ordenanza fiscal de la recogida y tratamiento de la basura. Según el informe de informe presentado por el gobierno local, los presupuestos de 2026 tienen como finalidad poner los mecanismo de financiamiento para resolver los problemas del servicio de gestión de residuos de la comarca. El coste del nuevo servicio alcanza un presupuesto base de licitación de 4.942.526,03 euros, conforme los técnicos encargados a cuyos efectos se tramitará como un gasto plurianual. Se consigna un crédito para atender los gastos de Sogama de 2.124.485 euros, cuyo precio por tonelada paso de 66 a 105 y da cobertura a 22.000 toneladas. Otro coste es el servicio de inspección de la Diputación que asciende a 115.000 euros anuales. El propio servicio de recaudación de la tasa tiene un coste de 291.961,51 euros, siendo todos estos gastos los más destacable.

El financiamiento de los presupuestos se realiza mediante la tasa de recogida, que se mantiene congelada desde 2008, de la que se estima un rendimiento de 5.779.230, 20 euros.

Residencia de Aldán

La residencia de tercera edad de Aldán genera 100 toneladas de basura al año y es de las empresas que más van a pagar de tasa con la nueva ordenanza fiscal, que ayer vivió un nuevo trámite, el paso por la Comisión de Cuentas de la Mancomunidade de Municipios de Morrazo. Tendrá que pagar 400 euros fijos más 115 de variables, que depende del número de plazas, que son en la actualidad 151, con lo que sale que al año la residencia va a pagar 17.765 euros. Pero tanto esta empresa como otras pueden elegir estar o no en la Mancomunidade, de hecho hay algunos supermercados que no lo están y se les cobra solo la tasa fija, pero deben tener una verificación por parte del órgano supramunicipal. Desde la Mancomunidade de Morrazo se señala que en el estudio de costes señala que la cantidad que se le va a cobrar es más barata que los costes que genera.

Desde Intervención también s e señala que la nueva ordenanza fiscal no utiliza el término de servicio intenso para fijar cuotas variables de la cuota, como sí hace Vigo.

Otro ejemplo de lo mucho que se eleva la cuota para determinados negocios es el caso de los camping. Así, uno de 150 plazas pagará de tasa entre 9.000 y 10.000 euros al año. Es un servicio que genera 50 toneladas al año y, además, la basura llega la Mancomunidad mezclada, sin clasificar. Es cierto que el mayor aumento se produce en los alojamientos, residencias o similares, entre las que figuran viviendas turísticas, hoteles, pensiones, casas rural, alojamientos, camping y campamentos, residencias asistenciales y centros de día. El criterio que mantiene el gobierno de la Mancomunidad de Municipios es que pague quien más genera, de lo contrario lo tendrían que hacer los vecinos, a los que se les tendría que subir más la tasa. Y también que, hasta ahora, los vecinos de Cangas estaban pagando por los que venían de fuera, sin que se pueda considerar que es una política contra al turismo, todo lo contrario, por el que se apuesta en la medida que corresponde, pero que debe haber proporcionalidad en la aplicación de la tasa.

En el caso de la Isla de Ons, donde hoteles, camping y otro tipo de alojamientos son concesiones de Parques Nacionales, se calcula que se va a recaudar hasta 8.000 euros. Se recuerda que la Isla de Ons recibió a lo largo del año 2024 un total de 1433.000 visitantes.

El PSOE de Moaña se abstiene en la moción del PP contra la subida

El portavoz del PSOE de Moaña, Mario Rodríguez, se abstuvo en la votación de la moción del PP en este municipio en la que se pedía, como todos los grupos municipales del Partido Popular en los tres Concellos, la retirada de la tasa con la subida de la basura. La abstención de Rodríguez no dejó de sorprender cuando en el debate aseguró que iban a votar en contra, aunque ayer confirmó que se había tratado de un error cuando dijo en contra y que la intención es mantener la abstención en la asamblea de este jueves de la Mancomunidade de O Morrazo, en donde la nueva ordenaza se somete a aprobación. Su abstención tampoco supondrá un problema a la hora de sacar adelante la subida de la basura ya que los gobiernos del BNG, con los restantes ediles del PSOE y EU tienen garantizada la mayoría en la asamblea.El edil insiste en que finalmente se abstuvo por dos motivos, primero por el exceso coste del recibo y segundo porque el PP manipula la realidad. En el pleno de Moaña, el concejal socialista acusó al PP de hacer gala de demagogia porque la subidade la basura se debe a Sogama que es una empresa pública propiedad de la Xunta al 100% y por lo tanto es el PP «quien mete el brazo en los bolsillos de los vecinos». También dijo que echaba de menos en los ataques del PP la referencia al gobierno de Rueda para que asuma el 100% del coste de la subida de Sogama, recordó que el PP había subido el canon en 2014 un 33% y suprimió la bonificación del 15%. Rodríguez no acudió a la Comisión de Contas de ayer en Cangas ni la edil de AV, Victoria Portas