Fecimo pide frenar la imposición de la nueva tasa de la basura y alerta de su peligro para la economía local

A un día de celebrarse la asamblea de la Mancomunidade de Municipios de Morrazo, donde se pretende aprobar la nueva ordenanza fiscal de la recogida de basura y los presupuestos para el próximo año, la Federación de Empresarios e Industriales de Morrazo denuncia lo que denomina imposición unilateral por parte de la Mancomunidade de Concellos de Morrazo de la nueva ordenanza y alerta sobre el impacto económico de las nuevas tasas para el comercio, la hostería y la industria.

Asegura este colectivo, que se erige en representación de los profesionales y empresas «que sostiene la actividad económica de la comarca», que está en absoluto desacuerdo con la propuesta de la nueva ordenanza fiscal. Denuncia que fue elaborada sin ningún tipo de diálogo (el gobierno había fijado fechas para reunirse con este colectivo a posteriori de la aprobación de la nueva tasa) ni consulta con los sectores afectados, lo que supone un golpe directo a la viabilidad de cientos de negocios locales, especialmente por el impacto de las nuevas tasas y obligaciones operativas que se pretenden aplicar de forma unilateral.

«Fecimo denuncia con firmeza que, además de representar a los principales generadores de empleo y actividad económica de la comarca, los sectores del comercio, hostelería e industrial, fueron excluidos del proceso de elaboración de la nueva ordenanza, sin convocatoria ni información previa por parte de la Mancomunidade. Recuerda que el día 19 de septiembre solicitó una reunión para conocer la propuesta de la actualización de tasas». Fecimo habla de falta de respuesta institucional y ausencia de información sobre el proceso, lo que vulnera los preceptos básicos de participación. Dice que impidió a los colectivos presentar alegaciones, pero se olvida que estas se presentan una vez se aprueba provisionalmente la propuesta en la asamblea de la Mancomunidad, algo que sucederá mañana. Califica a la nueva tasa de abusiva, de no se proporcional a la cantidad de basura que generan los negocio. Fecimo exige la paralización inmediata del proceso de aprobación de la ordenanza, así como la apertura de un proceso de diálogo y advierte de que no aceptaremos que se impongan medidas que comprometan la sostenibilidad de negocios sin diálogo ni consenso.