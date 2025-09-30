La directora Celia Rico será la tutora de la Residencia del FICBueu

La directora y guionista Celia Rico será la tutora de la tercera edición de la Residencia FICBueu, que se desarrollará del 15 al 21 del próximo mes en la Illa de Ons. La autora de «La buena letra» (2025), «Los pequeños amores» (2024) y «Viaje al cuarto de una madre» (2018) será la cabeza visible de un equipo de trabajo que incluye a la compositora y pedagoga musical Eva Gancedo, premio Goya por «La buena estrella»; la cineasta Noemí Chantada, directora de casting de «O Corno» y «Romería»; y la actriz Lucía Delgado pionera en la coordinación de intimidad en España.

Rico ofrecerá tutorías individualizadas durante toda la semana, además de espacios de trabajo conjunto, mientras el resto del equipo ofrecerá formaciones específicas a las cinco personas que han sido seleccionadas para beneficiarse de esta experiencia. Los elegidos han sido Paula Costa, que trabajará con su proyecto «A tu manera», que mezcla realismo y ciencia ficción para narrar las relaciones entre varios personajes femeninos; Sara Ferro, con «Németo», corto enraizado en el folclore gallego; Andrea Sánchez que traerá «Vengo de la plaza», trabajo en torno al duelo; Aura Sala, que trabajará con un corto de ficción dramático sobre la transmasculinidad bajo el título «Un lloc segur»; y Sara Traba, que con «As cárcavas» reflexiona sobre la comunicación, la memoria y el paso del tiempo.

La Residencia FICBueu está orientada a reforzar la calidad y viabilidad de los proyectos y ofrecer a sus autores herramientas interdisciplinares para mejorar el proceso creativo y productivo.