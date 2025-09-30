Cuatro alumnas de Francia, de inmersión en A Paralaia

El Instituto A Paralaia de Moaña ha recibido en este mes de septiembre a cuatro alumnas francesas procedentes de tres centros de la región de Grand-Est en el marco del proyecto EduMob. Las alumnas permanecerán en el centro desde el 2 de septiembre hasta el 17 de octubre en inmersión total en las aulas de 1º de Bachillerato. En junio, el instituto fue seleccionado por la Conselelría de Educación para participar en este curso en el programa EduMob de intercambio individual de alumnado en régimen de reciprocidad con centros de esta región francesa. Gracias a este programa cuatro alumnas de Moaña devolverán la visita y estarán en inmersión lingüisticas del 3 al 28 de noviembre viviendo con familias de allí.