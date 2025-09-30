Bueu recurre a planes de empleo para reforzar su plantilla con cinco personas

El Concello de Bueu prevé reforzar en los próximos meses su plantilla municipal con cinco trabajadores a través de sendos programas de empleo de Diputación de Pontevedra y de Xunta de Galicia. La Concellería de Persoal, Promoción Económica, Comercio Local, Turismo e Praias que dirige Silvia Carballo ha remitido sendas solicitudes para requerir tres personas dentro del programa provincial + Emprego y dos más al gobierno autonómico dentro del Plan de Garantía Xuvenil. El objetivo, recalca Carballo, no es otro que "reforzar la estructura del concello para poder dar un mejor servicio a la ciudadanía". La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), la gestión de subvenciones, el departamento de Urbanismo, Benestar Social y el Rexistro Xeral serían las cinco áreas que se beneficiarían de esta iniciativa.

Dentro del programa +Emprego de la Diputación, al que Bueu ya ha recurrido en anteriores ocasiones, se solicitarán tres personas. La primera de ellas sería un perfil de auxiliar administrativo que actuaría como refuerzo en la OMIC. La concejala buenense lo justifica en la elevada carga de trabajo de la oficina tanto en la atención diaria como en otros frentes que tiene abiertos, como la reclamación colectiva por los gastos hipotecarios, en la que hay cerca de 500 vecinos implicados.

Puesto para la gestión de biomasa

También se prevé una persona que haya cursado un ciclo de Ciencias Políticas y Administración, que pasaría a desempeñar funciones dentro del área de Emprego e Subvencións, que cuenta con una sola persona responsable de gestionar todas las ayudas pero también de asesorar a clubes y diferentes colectivos. Por último, se contempla la llegada de una persona con un grado de Ingeniería Forestal para asumir la gestión y control de la limpieza de las fajas forestales dentro de un departamento de Urbanismo que se vería liberado de esta tramitación y podría emplear su tiempo en otras cuestiones.

El programa +Emprega está orientado a personas con cualquier nivel de estudios que acceden a su primer empleo dentro de toda la provincia. Los contratos son formativos y tendrían una duración de un año. Comenzarían el 15 de enero del año próximo.

Trabajador social y administrativo de Rexistro

Mediante el Plan de Garantía Xuvenil de la Xunta de Galicia Bueu ha solicitado cubrir dos plazas, que serían las de un trabajador social y de un administrativo de Rexistro. El primero de ellos iría destinado al área de Benestar Social, "un departamento que parece invisible y al que le damos la mayor importancia, donde se destinan el grueso de los recursos económicos y personales", apunta Silvia Carballo, que señala asimismo que "ahora mismo hay una baja y necesitamos un refuerzo temporal, más allá de que en el futuro se busque un refuerzo definitivo.

El administrativo de Rexistro reforzará un área con solo dos personas donde, según explica la edil, la carga de trabajo es notable. "Es cierto que se ha abierto el registro electrónico, pero el que sigue prevaleciendo es el presencial", asegura la edil, que también añade que "además de los temas municipales nos encargamos del portal de la Xunta, lo que justifica el refuerzo de esta área".

Este plan autonómico se dirige a jóvenes de hasta 30 años que deben estar inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Xuvenil en el ámbito de Galicia, y los contratos son por nueve meses. La resolución de las ayudas se hará en este próximo mes de octubre, toda vez que estas personas deberán estar contratadas en noviembre.

Más de 154.000 euros de inversión en estos puestos

La posible incorporación de estos cinco trabajadores temporales al Concello de Bueu supondrá una inversión superior a los 154.000 euros, que será repartida entre las diferentes administraciones participantes en los planes. De este modo, el importe destinado a las tres contrataciones a través de la línea de subvenciones del +Emprega de la Diputación de Pontevedra asciende a los 87.775 euros, de los cuales 45.600 serían financiados por el ente provincial (un 52 por ciento) y los 42.175 restantes por el concello (el 48 por ciento).

En cuanto a los dos trabajadores que llegarían a través del Plan de Garantía Xuvenil de la Xunta de Galicia, supondrían un coste de 66.553 euros. Aquí la financiación autonómica supondría 39.256 euros (un 59 por ciento) y la aportación municipal 27.297 euros (un 41 por ciento).