La apacible vida de un séptima lista

La apacible mañana de uno de esos miembros de séptima lista, que pasan su jubilación sin el estrés de llegar a puerto con una buena carga, después de hacerlo durante años. Es lo que tiene la jubilación temprana, que aún se puede disfrutar de muchas cosas con salud.

¡Mi capitán, mi capitán!, cantaba el poeta

Nunca se habían metido ni los capitanes ni los futbolistas del Alondras en estas cosas que son políticas, ni cuando fue la grada del Alondras, que tanto problemas supuso. Es la segunda vez que el capitán del Alondras toma decisiones, que, supuestamente, no están avaladas por la directiva. Que no les extrañe si después son los políticos los que se van a sentar en el campo si el Alondras no gana ya con el césped nuevo instalado.

Mario Rodríguez; será, será

El edil de PSOE de Moaña, Mario Rodríguez, que parece más gallego que nadie: Deus e bo é o diablo non é malo» . Ahora mismo está que no se sabe si sube o baja la escalera de la tasa de la basura.