Admitida la solicitud de ayudas de Moaña al Estado para los gatos

El Minsiterio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 procedió a la corrección de errores en el listado de solicitudes admitidas a la convocatoria de subvenciones para mejorar el control de las colonias de gatos, en las que Moaña figuraba excluida. La edil de Medio Ambiente, Dolores Chapela, asegura que el ministerio procedió a corregir ese error y el Concello figura finalmente entre las entidaes locales admitidas.Añade que la cantidad solicitada es de 9.196 euros para realizar esterilizaciones y castraciones de gatos de colonias, además de intervenciones urgentes veterinarias y adquisición de pienso.