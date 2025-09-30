Admitida la solicitud de ayudas de Moaña al Estado para los gatos
El ministerio había excluido al Concello pero corrigió el error | Se han pedido 9.196 euros
REDACCIÓN
Moaña
El Minsiterio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 procedió a la corrección de errores en el listado de solicitudes admitidas a la convocatoria de subvenciones para mejorar el control de las colonias de gatos, en las que Moaña figuraba excluida. La edil de Medio Ambiente, Dolores Chapela, asegura que el ministerio procedió a corregir ese error y el Concello figura finalmente entre las entidaes locales admitidas.Añade que la cantidad solicitada es de 9.196 euros para realizar esterilizaciones y castraciones de gatos de colonias, además de intervenciones urgentes veterinarias y adquisición de pienso.
