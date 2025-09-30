Adicam pone rumbo en barco al año 2026

La temática que ha escogido Adicam para su calendario de 2026 es la navegación, como metáfora de vida y del proceso que atraviesan las mujeres diagnosticadas de cáncer de mama y ginecológico, que navegan por la vida, con toda su dimensión y contrastes. Para dar forma a esta propuesta, se contó con un velero y la colaboración de su patrón Sebas que hizo posible la travesía por la ría de Vigo con compañeras de la asociación y la del fotógrafo Javier Gandón, encargado de capturar la esencia de la experiencia.

Calendario de mayo. / J.G.

El calendario, que siempre se edita en octubre, en el mes del cáncer en el que Adicam organiza numerosos actos y su Jornada científica, con ponencias y la entrega del Premio Adicam, que se celebra el día 11, se puede adquirir por un donativo de 5 euros. Se han impreso 800 unidades y están a la venta en las sedes que tiene la asociación en Cangas, Moaña, Vigo y Pontevedra.

Mes de abril. / J.G.

Con esta temática de navegar, las mujeres de Adicam «miran al mar, fascinante como la vida, en donde se divisa el horizonte “cara ao que navegamos, unindo equipo humano, experiencias, sinsabores e alegrías», tal y como indicaron en la presentación de ayer del almanaque en la sede canguesa de la Casa da Bola: «Persoas que se enrolan, aprendendo no facer, no experimentar, no compartir con compañeiras...Algunhas que naufragan, pero xuntas no camiño. Ás veces, agarrándonos a un cabo que sabemos firme porque outras mans o sosteñen». Saben que para una buena navegación se precisan manos, brazos, mentes coordinadas dispuestas a aprender y aportar.

Imagen de noviembre. / J.G.

Otro de los actos estrella con motivo del día internacional del cáncer de mama es la marcha Fina Acuña para el día 19.