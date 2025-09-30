Acordonado un edificio en O Real al caer la cornisa de un balcón

La Policía Local de Moaña procedió a acordonar la zona en torno al edifico número 12 de la calle Villa de Madrid en el barrio de O Real en Moaña tras caer parte de la cornisa del balcón del segundo piso, cuyos cascotes de ladrillo cayeron sobre un coche estacionado.

El desprendimiento se produjo en la noche del domingo. | FdV

Afortunadamente no se registraron heridos porque el vehículo estaba vacío y tampoco pasaban peatones a esa hora, en torno a las 20:00 horas del domingo, si bien el coche sobre el que cayeron los restos de ladrillos resultó con daños en el capó y una puerta.

Los hechos ocurrieron el domingo y hasta la zona se desplazaron Policía Local y Bomberos que retiraron el resto de la cornisa de ladrillo del balcón, en total en torno a unos 5 metros. Al suelo cayeron sobre algo más de metro y medio, según confirma la Policía Local que ya pasó el pertinente informe al Concello para que se realice lainspección del inmueble, que tiene tres plantas, y bastantes años como buena parte de los edificios de este barrio de los años 60 del casco urbano de Moaña.

Por el momento el concejal de urbanismo no se ha pronunciado sobre las actuaciones que va a adoptar el Concello. Ayer, todo el frente del inmueble permanecía vallado, a la espera que la comunidad de vecinos acuerde las acciones a adoptar.

Por otra parte y en relación con el urbanismo en Moaña, la alcaldesa confirma que hoy está prevista una reunión a las 19:00 horas en el Concello, a petición de la Asociación de vecinos de Tirán para explicar la modificación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) en Vilela en donde un promotor de Vigo tramitó el cambio de uso de residencial a terciario para una superficie comercial enfrente a la actual de Lidl.