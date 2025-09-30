Abal: «Outeiral conoce los motivos del retraso de las obras del Alondras»

El gobierno local de Cangas había trasladado al presidente del Club de Fútbol Alondras, Rafa Outeiral, los problemas administrativos que había para sacar adelante la adjudicación del cambio de césped artificial del Campo de Fútbol de Morrazo, propiedad del Alondras, pero cedido por 25 años al Concello. De ahí que la sentada que protagonizaron el domingo los jugadores del Alondras antes de comenzar el partido no se entiende muy bien en el Concello, por mucho que Rafa Outeiral alegue que la protesta está dirigida por el capitán del club, Abel Martínez. De hecho, el presidente de Alondras se comprometió a hablar con los redactores del proyecto, a los que dijo conocer, con el fin de apurar el problema que hay con las certificaciones que tienen que presentar las empresas.

Es decir, el club estaba enterado en todo el momento de cómo estaba la situación y a qué se debía el retraso en sacar a concurso la obra, por lo que la actitud del capitán y de lo jugadores no se comprende, a menos que Rafa Outeiral no diera a conocer al capitán del equipo cómo se encuentra el proceso de contratación de las obras, que tampoco tiene por qué hacerlo, ya que es una relación entre club y Concello de Cangas. Es difícil de creer que el capitán vaya por libre, y si lo hace deja en muy mal lugar al presidente del Alondras.

La concejala de Facenda del Concello de Cangas, Xiana Abal, explicaba ayer que en el proyecto del cambio de césped del Alondras aparecían 17 certificaciones específicas, que en la administración pública no se puede limitar la concurrencia y si se ponen certificaciones en el proyecto hay que justificar porque son obligatorias. Así, en el proyecto del cambio de césped artificial aparece una certificación de la FIFA, que es una marca, pero puede haber otro tipo de certificaciones diferentes a la de la FIFA que no cuesten tanto, explica Xiana Abal. En este sentido afirma que se llamó a los redactores del proyecto para que justificaran por qué tenían que ir ese tipo de certificaciones. Pero llevan 15 días sin contestar, de hecho, también se le comunicó al presidente del Alondras lo que sucedía y se comprometió en hablar con ellos, porque los conocía, con el fin de que se acelerara el proceso. El gobierno local tiene todo preparado para sacar a concurso la obra por vía de urgencia y que se pueda aprobar incluso por decreto de la alcaldía.