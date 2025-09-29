Santos: «Si permitimos abrir Sisalde sin urgencias no las tendremos nunca»

Por 203ª semana consecutiva, las decenas de vecinos de Moaña que mantienen el pulso de las concentraciones para reclamar el servicio de urgencias a la villa, pues está desde marzo de 2020 centralizado en Cangas, se citaron ayer ante una Casa do Mar cerrada por ser domingo. La alcaldesa, Leticia Santos (BNG), volvió a protagonizar la jornada cargando duramente contra la Xunta de Galicia y tirando de ironía tras las afirmaciones del portavoz del PP local en el pleno, Alfonso Piñeiro, garantizando que el nuevo centro de salud que se levanta en los terrenos de Sisalde abrirá con Punto de Atención Continuada (PAC).

La nacionalista mantiene su pulso de que el Concello no permitirá abrir las puertas a la nueva infraestructura sanitario sin el PAC. «Tiene razón Alfonso Piñeiro. Va a abrir con urgencias porque de lo contrario no le dejaremos abrir, aunque para ello tenga que asumir un riesgo incluso personal», añadió Santos dejando entrever las posibles consecuencias legales si la administración local niega a la Consellería de Sanidade la licencia de apertura. Es más, la regidora aseguró ante los presentes que «si dejamos abrir el nuevo centro de salud sin urgencias, no las vamos a recuperar nunca». Añadió que sin este servicio «no le daremos a la Xunta la fotografía» de inaugurar el nuevo inmueble.

En este sentido, la nacionalista alegó que «está claro que la intención de la Xunta es no devolvernos las urgencias. Por más que nos digan que se estudiará una vez abierto el nuevo centro de salud. Si la intención fuese traer de nuevo las urgencias ya nos lo confirmarían y no estarían mareándonos». En su discurso volvió a insistir en la hipótesis del BNG de que la Xunta de Galicia busca favorecer a la sanidad privada sobre la pública y pidió la eliminación de los conciertos sanitarios y poner «a la sanidad pública a funcionar a pleno rendimiento». Concluyó, Santos, pidiendo al presidente gallego Alfonso Rueda «que convoque a los representantes de la Mesa Local da Sanidade a la reunión que pedimos hace un mes».

El portavoz de la Plataforma en Defensa da Sanidade, Gabriel Ferral, reclamó por su parte «que dejen de jugar» en referencia a las declaraciones contradictorias sobre el futuro de las urgencias entre representantes del Área Sanitaria de Vigo y del PP local. Alegó que este colectivo siempre mantuvo una «actitud constructiva, con lealtad y diciendo la verdad siempre, y pedimos esa misma lealtad y que no nos mientan».