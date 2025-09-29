Las nueva tasa de la basura establece una tarifa de 8.500 euros por Ons al Parque Nacional

La Mancomunidade de O Morrazo, que gestiona la recogida de la basura en Cangas, Moaña y Bueu, tiene una peculiaridad derivada de que en su territorio figura una isla -el archipiélago de Ons, en Bueu, que además pertenece a un Parque Nacional que gestiona la Xunta. Y esa peculiaridad consta en la nueva ordenanza fiscal reguladora de la basura que será sometida a aprobación de la asamblea de la Mancomunidade este jueves día 2 y que incluye una importante subida del recibo que en los hogares se traduce de 68 a 126 euros.

En las nuevas tarifas también aparece en el epígrafe de productores de residuos, el Parque Nacional das Illas Atlánticas, por la isla de Ons. Aparece con una cuota fija de 400 euros, pero otra variable de 8.500 euros.

A efectos de la recogida de la basura, el Parque Nacional das Illas Atlánticas siempre se ha encargado de financiar la gestión de la recogida de la basura en la isla, que nunca asumió la Mancomunidade, y lo hace con un contrato importante que este año ha ascendido a 230.000 euros para las anualidades de 2025 y 2026 y que cubre la gestión y recogida selectiva de los residuos -incluidos también papel, vidrio, cartón y envases ligeros- en la temporada de alta, desde el 15 de mayo al 30 de septiembre y durante 10 días em Semana Santa. El resto del año, esa gestión la realizan los trabajadores del Parque.

La licitación del contrato la volvió a ganar la empresa Urbaser, que es la misma que se encarga de la recogida en la Mancomunidade de O Morrazo con un contrato en precario mientras no salga a licitación otro nuevo o se rescate el servicio como público, como pretenden los gobiernos del BNG.

Urbaser se encarga de la recogida de la basura en la isla y de su traslado en barco a diario, a bordo de una de las navieras, hasta el puerto de Bueu. Es cuando entra la Mancomunidade que la traslada a la planta de A Portela para su tratamiento en Sogama. El alcalde de Bueu, Félix Juncal, asegura que la Mancomunidade siempre asumió los costes de este traslado y entiende que la Consellería de Medio Ambiente deberá de pagar ahora la Mancomunidade teniendo en cuenta también el canon que cobra Sogama a los concellos, que ha aumentado mucho: «Lo normal es equilibrar en la medida de lo posible», dice el alcalde que reconoce que otra cuestión a confirmar en la nueva tasa es si se gira el recibo a los vecinos y hosteleros en Ons que entiende, a la espera de confirmarlo, que no pagan nada.