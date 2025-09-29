NovaMeira estrena el local vecinal con cinco cursos

El nuevo centro sociocultural de la parroquia de Meira, que culmina una demanda histórica de los colectivos, estará a pleno rendimiento desde el mes de octubre. Y es que la Asociación de Veciños NovaMeira organiza cinco cursos que comienzan en el mes que está a punto de arrancar.

Uno de ellos es de zumba (contacto 637195972), otro de pilates (contacto 679333807), otro de manualidades textiles, otro de baile gallego, gaita, percusión o pandereta a cargo de los profesores del grupo folclórico Meiramar-Axóuxeres (649991009) y el último de cestería (640506670).

El nuevo local vecinal está en la Porta do Sol de Meira, está alquilado por el Concello y consiste en un bajo de unos 350 metros cuadrados. Con él Meira dejó de ser la única parroquia moañesa sin un espacio propio para los colectivos sociales, culturales y vecinales.