Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

NovaMeira estrena el local vecinal con cinco cursos

REDACCIÓN

Moaña

El nuevo centro sociocultural de la parroquia de Meira, que culmina una demanda histórica de los colectivos, estará a pleno rendimiento desde el mes de octubre. Y es que la Asociación de Veciños NovaMeira organiza cinco cursos que comienzan en el mes que está a punto de arrancar.

Uno de ellos es de zumba (contacto 637195972), otro de pilates (contacto 679333807), otro de manualidades textiles, otro de baile gallego, gaita, percusión o pandereta a cargo de los profesores del grupo folclórico Meiramar-Axóuxeres (649991009) y el último de cestería (640506670).

El nuevo local vecinal está en la Porta do Sol de Meira, está alquilado por el Concello y consiste en un bajo de unos 350 metros cuadrados. Con él Meira dejó de ser la única parroquia moañesa sin un espacio propio para los colectivos sociales, culturales y vecinales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents