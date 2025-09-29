La invasión asombra a Cangas

Costó trabajo amarrar los barcos, dos veleros tradicionales, los más pequeños y otro más actual, que llegaba primero al muelle de Ojea ondeando bandera pirata, de Palestina y de la Armada Gallega. De esta flota habrían de salir los piratas que arrasarían la villa de Cangas. Mientras se producía la maniobra de atraque de los veleros, el barco de transporte de ría, rumbo a Vigo, acercó a su pasaje a presenciar un breve momento de esta representación de la obra de Xosé Manuel Pazos con el poema de Celso Emilio Ferreiro, adaptada por Casilda Alfaro y Salvador del Río, en la que colaboran para ponerla en marcha en varios puntos estratégicos de la villa, las asociaciones A Cepa, Ameaça de Bombo, Tromentelo, Lembranzas de Ría, Peis d`hos, Asociación Cultural A Defensa da Vila, Xiria, Asociación Mariñeiros de Bouzas, Asociación Mulleres Escola de O Hío, Club Falcata de Esgrima Histórica, Escola de Música y Conservatorio de Cangas, Escola de Teatro de Cangas, Grupo vocal María Soliña, Grupo de Teatro das Aras, Pandereteiras de Lembranzas da Ría y Pandereteiras de Peis d´hos. Con Sonia Salgado ejerciendo el papel de María Soliña; Lois Soaxe el de su marido, Pedro Barba y Juan Luis Pérez, el de inquisidor.

María Soliña ante la inquisición / Santos Álvarez

La representación teatral hacía correr al público a un lado y a otro, algunos ya guardaban sitio en los lugares que ellos tienen como favoritos de toda la puesta en escena. Así, la Alameda Vella estaba completamente tomada por la gente antes de que turcos y vecinos de Cangas se enfrentaran. El primer encuentro entre los piratas y los vecinos de Cangas se produjo a la altura de A Capela do Hospital. Allí, Pedro Barba con un grupo pequeño de seguidores intentó por primera vez frena rla invasión. Pedro Barba se retiraría a la Alameda Vella y, desde allí, animó a los vecinos a defender la vila de los turcos. Mandó hacer barricadas y animó a los lugareños a que se proveyeran de armas. Mientras estos luchaban con pasión, el enemigo lo hacía con chulería, sabedor de su superioridad en armas y hombres para la batalla. Cangas ofreció valor en el combate, en una gran representación coreagrafiada, en la que los zuecos de ellos y de ellas mantenían el ritmo de los tambores que tocaban a arrebato y el sonido de las gaitas y panderetas reproducían de forma magnífica el ambiente de tensión en la batalla. Allí, Pedro Barba se echó olo frente a los piratas. Cansando en la reyerta, fue atrapado y de inmediato le dieron muerte. El público estaba entregado en esta escena del combate. Había mujeres entre el público que gritaban ¡dalle, dalle!, lo que otorgaba más realidad a una escena muy bien interpretada y coreografiada, que este año el numeroso público pudo ver mejor que otros debido a l buen tiempo.

María Soliño en el momento que ve a su marido Pedro Barba muerto. / Santos Álvarez

El siguiente paso era el Eirado do Costal,a donde habían trasladado a los muertos y los demás vecinos comenzaban a conocer el terrible alcance de la invasión. El público lleva, si n exagerar una hora aguardando la escena que tocaba representar en este excelente escenario que es el Eirado do Costal. Los vecinos reconocieron a sus muertos en medio de una plaza con una hoguera de madera. También habría de salir la nobleza cobarde y altanera a ver al pueblo destrozado en la lucha. Aquí es la primera aparición de María Soliña, que sale al encuentro del cadáver de Pedro Barba, que llega al Eirado do Costal en carro. Comienzan los llantos de María Soliña, que se arroja sobre su marido, mientras a modo de un coro griego un grupo de mujeres cantan el poema de María Soliña. «Ay que soliña quedaches, María Soliña. También el ciego canta el dolor de Cangas con música de zanfoña y desvela lo que va acontecer con Maria Soliña, que debido a envidias y para quedarse con sus propiedades, es denunciada por bruja. La represtanción del juicio y pena de María Solño se extiende después al palco de la música de la Alameda Vella, donde se acusa a María, para continuar en la Praza da Constitución, donde se celebra el juicio y en la Praza de Andrea, donde María Soliña se reencuentra con Pedro Barba, para terminar en Ojea, en donde María Soliño se muestra en la cruz.