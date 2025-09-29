Los cofrades de Cangas regresan entre la lluvia torrencial de Gandía
Participaron en el Encuentro de Cofradías de Semana Santa en la ciudad valenciana
Manuel Gil asegura que los trenes de cercanías funcionaron bien para volver a Galicia
El huracán tropical Gabrielle pasó como una borrasca debilitada el sábado por Galicia pero tocó con más fuerza en el Mediterráneo en donde lo han vivido en primera persona los representantes de las cofradías de Semana Santa de Cangas que permanecieron durante el fin de semana en la ciudad valenciana de Gandía, en el Encuentro Nacional de Cofradías de Semana Santa. Manuel Gil, representante de la Asociación canguesa de los Dolores, asegura que a las cuatro de mañanade este lunes se despertó en el hotel debido a la intensa lluvia, pero añade que han podido coger el tren de regreso, eso sí, en medio de un diluvio, pero sin haber pasado miedo.
Añade que ya el domingo,en la comida de las cofradías, saltó al mismo tiempo en todos los móviles la alerta por las lluvias y de que se cerraban colegios, supermercados y carreteras. Explica que a las 7 de la mañana -prácticamente no había nada abierto- abandonaron el hotel para coger el tren de cercanías desde Gandía casco histórico hasta Valencia en donde ya cogieron el otro ferrocarril con destino a Galicia vía Madrid.
Además de Manuel Gil, hasta Gandía se desplazaron el representante de la Cofradía del Cristo del Consuelo, Lucas Moraña; y una representante de la cofradía de San Pedro.
Respecto a la 36 edición del Encuentro Nacional de Cofradías, manifiesta que todo resultó muy bien, asistieron a ponencias, a procesiones y participaron en visitas turísticas: "Éramos unos 490 asistentes de cofradías de fuera de Gandía y participaron 18 entidades de esta ciduad en las procesiones con bandas de música y de tambores. Fue una sorpresa que no esperábamos". En esta ocasión no acudió nadie del Concello de Cangas por motivos de agenda. El encuentro del próximo año se celebra en Salamanca.
