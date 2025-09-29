Clases para descifrar la ordenanza de la basura

A decir verdad, no es fácil descifrar la nueva ordenanza fiscal de la recogida de basura en O Morrazo. Lo de las cuota fijas y las variables no lo entienden más que aquellos técnicos que la elaboraron. Se antoja necesario hacer un curso al que acudan los vecinos de Cangas, Moaña y Bueu para descifrarla de forma correcta. Sí, sabemos que va a haber reuniones con colectivos vecinales y sectoriales, pero ahí tendrán que estar los técnicos, de lo contrario, no se enterará nadie de nada.

A ver cómo responde esta vez Eugenio González

A ver como responde ahora el concejal de Deportes, Eugenio González (PSOE) ante otro movimiento por parte del club Alondras (van do seguidos, el de los abucheos al gobierno el día de la presentación y ahora la sentada). De momento, Eugenio González no parece sentirse demasiado agredido por estos comportamientos que salen del club. Debe ser la experiencia y el hecho de saber que el cambio de césped artificial se realizará más pronto que tarde. El Alondras es ahora un club reivindicativo.