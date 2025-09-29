Cangas sale a la calle en el nombre de O Pelao

A ritmo dominicano y de merengue con el Dj Jony Maez, con ruido, mucha emoción, con sonrisas y también lágrimas. Así fue ayer la despedida de O Pelao, la emblemática tapería de la rúa Sol, en el casco histórico de Cangas, que tras más de dos décadas cerró por jubilación de los que fueron su «alma y vida», David Álvarez Martínez, un cocinero marinero en barcos de altura que haciendo gala de su apodo O Pelao decidió un buen día vivir en tierra firme, junto a su familia, y abrir con su mujer Rosa Mallo este local, que ayer dio fe de nuevo al letrero que siempre colgó en su entrada: «Aquí se entra como cliente y se sale como amigo».

El DJ en la actuación con la calle llena de gente. | / Santos Álvarez

Muchos de estos amigos acudieron a la despedida en una sesión vermú con ese buen vino y afamado pulpo de O Pelao, tanto dentro de la taberna en donde también echaron un vistazo a la historia de Cangas colgada en fotos en sus paredes, como en la calle y en su «pañol» de enfrente.

Sonó tanto el ritmo de O Pelao con la música de ese éxito de 1996 «O venao», del dominicano Ramón Orlando, que hasta se coló la Policía Local, que llegaron como agentes y salieron también como amigos. Para la fiesta había los permisos previos solicitados en el Concello de Cangas porque ya se sabía que habría ruido con el Dj apostado en la entrada del establecimiento.

Dentro del local, en donde se sirvió comida para los clientes. / Santos Ãlvarez

Corrió el vino, los brindis y se bailó en la empedrada calle en donde también se repartieron los regalos, con un aperitivo de abundantes ramos de flores, una tabla de cortar y un nuevo mandil, para llegar luego el primer plato consistente en un viaje de una noche para la pareja a un Parador y quedaron los múltiples abrazos para los postres.

Haciendo selfies con los clientes y amigos. / Santos Ãlvarez

«Estamos muy emocionados, lloramos mucho», aseguran los hosteleros que echaron la verja también con una sensación de tristeza, pero pensando también que dan un paso nuevo hacia la jubilación y a disfrutar de la familia, de los hijos y de los nietos.

¿Qué vendrá tras O Pelao al pequeño inmueble de la rúa Sol número 29? ¿los tan de moda apartamentos turísticos? Nadie lo sabe, sólo que con el cierre de este local se va también parte de la historia de Cangas, de cuando antes de que fuera O Pelao ya era un establecimiento que era punto de reunión de la gente del mar que se dedicaba a la flotad el bonito, palometa y ardora, en una época en la que se «anotaba». Y también lo fue para los artistas que acudían al auditorio municipal que luego de la función solían pasar por el local para probar sus platos.

Otro momento de la fiesta de despedida con el Dj Jony Maez. / Santos Ãlvarez

Para el recuerdo de todos ahí están las fotos y dedicatorias del Gran Wyoming, de Gabino Diego, Manquiña, Luis Zahera, Miki Nadal o Carlitos de «Cuéntame», además de artistas como Nerea Barros entre los barcos en los que O Pelao trabajó, desde Río Algar a Chato tercero. Su mujer asegura que ojalá el local siga como establecimiento hostelero, pero es algo que ahora sólo depende de la propietaria del inmueble y de los nuevos tiempos que vivimos.