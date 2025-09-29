Acordonan un edificio en Moaña al caer una cornisa de un balcón sobre un coche

La Policía Local de Moaña ha procedido a acordonar la zona en torno al edifico número 12 de la calle Villa de Madrid en el barrio del Real en Moaña tras caer parte de la cornisa del balcón del segundo un piso, cuyos cascotes de ladrillo cayeron sobre un coche estacionado. Afortunadamente el vehículo estaba vacío y tampoco pasaban peatones a esa hora, en torno a las 20:00 horas, por lo que no hubo heridos, si bien el vehículo resultó con daños en el capó y una puerta.

Los hechos ocurrieron el domingo y hasta la zona se desplazaron Policía Local y Bomberos que retiraron el resto de la cornisa de ladrillo del balcón, en total en torno a unos 5 metros. Al suelo cayeron sobre algo más de metro y medio metros, según la Policía Local que ya pasó el informe al Concello para la pertinente inspección del inmueble, de tres plantas, y que ya tiene años.