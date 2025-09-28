Un hotel en Cangas pasará de pagar 965 euros a 4.900 por la nueva tasa de la basura

Fue el concejal del grupo municipal del PP, el experto en temas económicos, Pío Millán, quien puso al descubierto en el pleno del viernes los datos de la nueva ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de gestión de residuos sólidos urbanos, que permanecían discretamente guardados y que el gobierno local había puesto a su disposición tras la convocatoria de la asamblea de la Mancomunidade de Municipios de Morrazo. Por alguna razón, estos datos no llegaron a Alternativa dos Veciños (AV), el otro partido en la oposición. Y lo cierto fue que los números asombraron, pusieron los pelos de punta y sembraron el terror en las propias filas del gobierno local. Escucharlos de esa manera sí que metía miedo en el cuerpo y la palabra «tasazo» comenzaba a cobrar sentido. Comenzó a citar y a ofrecer comparaciones y, cada una de ellas, sonaba como un disparo en la fila del fusilamiento. Así, dijo que un hotel de 75 habitaciones, con la nueva tasa, pasará de pagar 965 a 4.900 euros; un camping de 200 plazas, de 1.300 a 3.400; un restaurante, de 371 a 2.072 euros; una cafetería, de 321 a 1.228; un bar de comidas, de 128 a 2.079; una tienda, de 1070 a 1.724; un despacho, de 85 a 200, mientras para una casa pasa a 126 euros, cuando está, aún, porque hasta el día 1 de enero no entra en vigor, si es que se aprueba en la asamblea de la Mancomunidade de Morrazo. El gobierno no contestó a los datos.

Según establece la nueva ordenanza fiscal, la cuota de la tasa se determinará en atención a la naturaleza, situación y destino de los inmuebles con finalidad de conectar la tasa con la generación de residuos. Los usos distintos a los residenciales se agrupan según las actividades económicas, agrupándose por categorías homogéneas, consideraron los alojamientos el número de plazas, la restauración, os locales expendedores de bebidas y tiendas de alimentación, fábricas y talleres, los centros docentes se tienen en cuenta si tienen o no servicio de comedor.

El gobierno de la Mancomunidade de Municipios de Morrazo, donde están BNG, PSOE y EU, trata de amortiguar la subida estableciendo bonificaciones diferentes por causas sociales y por reciclaje, pero también aplica desde el principio de cuota fija más cuota variable. La primera está compuesta por según se trate de inmuebles destinados a vivienda o de usos comerciales o industriales más otra variable diferente, según tipología. «La cantidad fija será determinada para cada unida tributaria, estableciendo un mismo importe en función de la naturaleza y el uso de los inmuebles (residencial o distinto uso la residencia según se clasifique el uso del servicio como moderado o intensivo), que con carácter general son las fijadas en la tarifa que contiene el anexo de la ordenanza. La cantidad variable se incrementará, según corresponda, la cuota fija anterior, dependiendo de distintos criterios y de grupos de contribuyentes definidos. En el caso de comercios, industriales y otros no especificados en esta ordenanza se aplicará la cuota de apartado que sea más afín. En el caso de una sociedad o persona física realice varias actividades en un mismo local, se aplicará la cuota que resulte de mayor importe (e relación con la superficie de la misma) y entre las actividades desarrolladas según el anexo. En el caso concreto de restaurantes con servicio de bar o cafetería se considerará solo como actividad la de restaurante (cuando carezcan de acceso independiente).

Tarifas de la nueva ordenanza de basura en O Morrazo / R. V.

Las nuevas tarifas también vienen determinadas por la superficie del local, computará además la superficie externa o de terraza destinada a su actividad.

Se establecerán beneficios fiscales por la capacidad económica del contribuyente, por percepción del RISGA o Ingreso Mínimo Vital que tendrán una reducción del 100% de la cuota; por emergencia social, lo mismo, igual que los contribuyentes en unidades de connivencia con ingreso inferiores a los del IPREM. Gozarán de una reducción de hasta el 50% de la cuota en las tasas con tarifa de vivienda los sujetos pasivos contribuyentes en unidades de convivencia con ingresos inferiores al IPREM x130. Esta bonificación beneficiará especialmente a colectivos o personas jubiladas, paradas, familias numerosas u otras unidades de convivencia en situación de vulnerabilidad económica. Las personas con discapacidad tendrán reducciones de hasta el 50% y también las que tengan la condición de dependientes, así como las familias monoparentales.

Pero ya se advierte que para obtener estas bonificaciones hay que solicitarlo en los concellos que forma parte de la Mancomunidade de Morrazo.

Pero aquí, Pío Millán también abrió brecha en la defensa gubernamental. Puso de manifiesto que solicitudes para bonificaciones por cobrar el Risga hubo una en Bueu, 4 en Cangas y 1 en Moaña el año pasado. Lo que le permitió manifestar que de esas ayudas que ofrece la nueva ordenanza de la basura muy poca gente se va a beneficiar. Insistió en que se trataba de un «tasazo» un robo a los vecinos del que el PP no iba a ser cómplice. «Pueden ocultarlo de cualquiera». Defendió Sogama como sistema y dijo que su adscripción era totalmente voluntaria, que si el BNG quería probar el sistema del Barbanza era libre, aunque recordó las multas y el caos que estaba siendo.

Beligerante y en tono más autonómico que local, la concejala de Facenda del Concello de Cangas, Xiana Abal, se fue a por el PP. Lo hizo por haber impuesto el sistema de tratamiento de basura de Sogama, que fue multado en Europa con la retirada de las ayudas que ahora obligan a subir el dinero que hay que pagar a la empresa semipública. Criticó que la Xunta apostara por ampliar Sogama y los contratos millonarios. Recordó que a Sogama se van 800.000 euros de los bolsillos de los contribuyentes de Cangas y señaló que si no se sube la tasa no hay dinero ni para contratar el servicio ni para municipalizarlo. También aclaró que cuando se reduzca la basura que se envía a Sogama, la tasa también bajará. También mencionó Xiana Abal esa subida del IBI, parte por la puerta de atrás, del gobierno del PP en coalición con el independiente Nardo Faro Lagoa, en el periodo 2011-2015. En ese momento, el tipo impositivo del IBI en Cangas subió en 2012 del 0.4% al 0,5% (un 25%), obligado por el decreto de medidas urgentes aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2011. En 2013, también obligado por el Gobierno de Mariano Rajoy, la subida fue de otro 25%, ya que Cangas llevaba sin una nueva ponencia de valores desde hacía más de 20 años. Después, en 2014, el bipartito PP-Nardo Faro subió el valor catastral del IBI en un 12% y lo hizo por la puerta de atrás. El argumento que ofrecía era que así se evitaba una nueva ponencia de valores que se reclamaba desde Madrid.

AV, sin datos

La portavoz de Alternativa dos Veciños (AV), Victoria Portas, apenas pudo explicarse en su intervención. No tenía los datos que tenía Pío Millán. Así que se limitó a manifestar que otros concellos habían encontrados sistemas progresivos para no subir la tasa de la manera que lo hace la Mancomunidade de Morrazo. Puso los ejemplos de Pontevedra, Poio, Vilanova y Marín, tanto del BNG, como del PP como del PSOE. Ella opinaba, igual que el PP, que debían juntarse los portavoces y estudiar y consensuar la nueva ordenanza fiscal de la basura.

Turno de la alcaldesa

La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG) utilizó su turno de intervención, al final del debate dela moción del PP que pedía la retirada de la ordenanza fiscal, para tratar de contener y explicar a los contribuyentes que antes habían escuchado a Pío Millán. Primero recordó que la ordenanza que se iba a cambiar databa del año 2008 y que se había establecido solo para la tasa de basura, no para el tratamiento en Sogama. Dejó constancia de que la tasa de reciclaje en Morrazo era baja, del 20%, pero de las más altas de Galicia. Tambíén quiso recordar que la planta de A Portela se construyó para planta de compostaje y el PP la convirtió en planta de transferencia a Sogama. Informó que, en dos años, el coste de Sogama se había duplicado y que el déficit que había en torno a la recogida de la b asura lastraba el servicio. Mencionó que un concello como Ponteareas, donde gobierna el PP, también la había subido diciendo que había que hacerlo gobernara quien gobernara.

En el pleno se guardó un minuto de silencio por Gaza.