Rodríguez rechaza el préstamo para el edificio del auditorio y se ofrece a acudir al ministerio

El anuncio del gobierno local del BNG de Moaña de acudir a un préstamo bancario para financiar la construcción del edificio del auditorio, archivo y 10 viviendas de alquiler social en el solar municipal de Sisalde, no deja de generar reacciones en contra entre los grupos de la oposición. El portavoz del PSOE, Mario Rodríguez, asegura que esta opción del endeudamiento bancario podría convertirse en una pesada carga hipotecaria para los vecinos del municipio.

Aunque dice que desde su partido entienden y comparten la necesidad de dar respuesta a las crecientes demandas del municipio, se oponen a recurrir a la financiación bancaria y cree que existen otras vías de financiación más «sostenibles y que no supongan una hipoteca para el futuro de nuestro municipio. La capacidad de colaboración, coordinación y cooperación que define la ley debería ser el camino a seguir por la alcaldesa, Leticia Santos».

El portavoz socialista manifiesta que se pone a disposición de la regidora para explorar vías de financiación y promoción de la vivienda pública en Moaña a través de la colaboración con el Ministerio de Vivienda: «Creemos que esta opción puede ser la más viable y sostenible que el préstamo bancario».

Rodríguez indica que la responsabilidad de gobernar pasa por elegir los métodos de consecución de los objetivos más eficientes y que no comprometan el futuro de Moaña «y, evidentemente, hipotecar con un préstamo ingente a nuestra Administración local y, por tanto, a nuestros vecinos, no solo limitará el desarrollo en condiciones de igualdad de nuestra vecindad, sino que se convertirá en una pesada losa que la ciudadanía local pesará sobre sus espaldas».

Mario Rodríguez insiste en que el Partido Socialista pone toda su fuerza para conseguir el objetivo de dotar de vivienda pública, la demanda patente que expresan los vecinos y que existen formas de lograrlo sin hipotecar el futuro.

El presupuesto de ejecución por contrata que figura en el presupuesto de construcción del edificio de Sisalde, elaborado en junio de 2024, se eleva a 7,3 millones de euros. La superficie de la parcela son 983,74 metros cuadrados y la superficie de actuación 4.635 metros cuadrados. Al precio actual de unos 2.500 euros por metros cuadrados en que está la construcción, el precio del edificio ya superaría los 11 millones de euros.

El precio que figura en el presupuesto del proyecto encargado por el Concello incluye el equipamiento, tanto del auditorio, como del archivo y las 10 viviendas con los baños ya finalizados y las cocinas amuebladas.