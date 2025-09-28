Quejas vecinales por la circulación de coches por la calle Estrela

Los trabajos de la Praza da Estrela aún no terminaron, pero su estado actual ya genera las primeras quejas vecinales. Al estar con una nueva piedra, más lisa, diferente al adoquinado de antes, los vehículos ya corren por el tramo renovado con velocidades que suponen un peligro, además de comprobar los vecinos que este calle se utiliza ahora más que antes para pasar de la calle Real a la de San José. El gobierno local ya está estudiando qué medidas adoptar para desviar el tráfico de esta zona. No hay que olvidar que la mencionada calle en rehabilitación se encuentra situada dentro de una zona monumental, que es la que conforma la excolegiata de Cangas con su atrio adoquinado. Se piensa no solo en advertir con señales a los conductores de que deben respetar el límite de circulación, sino también desviar el tráfico por la calle Ramón Franco. Nada está decidido, aún queda tiempo porque la calle aún no está finalizada.

De lo que no se sabe nada es qué pasará con el busto gótico que apareció cuando comenzaron los trabajos y que fue valorado por Patrimonio. De momento, de lo mucho hablado hay poco hecho. Pero esto también pasó con muchas piezas que se localizaron en las excavaciones del Monte Facho.

Las piedras adoquinadas siguen acumuladas al pie del cementerio

Siguen acumuladas en pie del cementerio municipal de Cangas las piedras levantadas de la rúa Estrela, en el flanco norte de la excolegiata de Cangas, y que permanecen amontonadas en el aparcamiento de Altamira. Según la directora del PEPRI del Casco Vello de Cangas, Isabel Medraño, las viejas piedras, excepto el adoquín de los años 70 que ya quedó descartado, se utilizaron con otras nuevas puesto que las antiguas no llegan para la reforma de todo el espacio que abarca hasta la calle San José . Hay que ver si esta disposición que había cuando comenzaron los trabajos se cumple ahora.