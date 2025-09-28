Protección Civil, en una convivencia en Salceda

Las agrupaciones de Protección Civil de Moaña y de Cangas participaron ayer en Salceda de Caselas en una jornada de convivencia de agrupaciones de la provincia en la que el director xeral de Emerxencias, Santiago Villanueva, destacó la importancia de este personal en la prevención de riesgos y atención a las emergencias, así como su generosidad y entrega.

Las agrupaciones de O Morrazo expusieron material para realizar esta labor. Villanueva destacó el aumento de ayudas de 340.000 a 370.000 euros.