El PP pide en Cangas mejor saneamiento en la ría

Las diputadas del Grupo Popular Patricia García y Loli Hermelo, que se reunieron este domingo en Cangas con el patrón mayor de la Cofradía, Javier Costa, pidieron a los municipios de la ría de Vigo una mayor implicación en la mejora de las redes de saneamiento para paliar los vertidos al mar. "Debemos tener en cuenta que una buena gestión de todas las redes locales de saneamiento se traducirá en una mejora sustancial de las aguas continentales", indicaron.

Recuerdan que existe financiación europea y regional, a través de Augas de Galicia, destinada a revisar, estudiar y planificar proyectos para mejorar o solucionar los problemas de los municipios con sus redes de saneamiento. "No podemos evitar pensar que en la ría de Vigo, donde se producen continuos vertidos del saneamiento municipal, ninguna administración local se ha decidido a colaborar con la Xunta para conseguir los fondos finalistas existentes destinados a mejorar nuestro entorno marino", lamentaron.

En concreto, los diputados populares coincidieron con el patrón de Cangas "en la problemática existente con la falta de mantenimiento de las depuradoras municipales y la falta de control de las redes de saneamiento, así como una deficiencia en la separación de aguas pluviales y fecales, cuestión esencial para el correcto funcionamiento de las depuradoras".