Piñeiro insiste en el pleno en que habrá urgencias en Sisalde

Vecinos de Moaña volverán a concentrarse hoy ante la Casa do Mar (11:30) en la 203 semana consecutiva de protestas para reivindicar el regreso de las urgencias, trasladadas a Cangas en la pandemia en 2020. Sanidade sigue sin confirmar si retornarán con la apertura, en este tramo final del año, del nuevo centro de salud que se construye en Sisalde. Es más, el teniente de alcalde de Moaña, Daniel Costas (BNG), trasladó en la concentración del pasado domingo que el nuevo director asistencial en el área sanitaria de Vigo, José Manuel Olivares, había manifestado que «hoy no es posible...más adelante veremos» que Sisalde tenga urgencias.

Pero el portavoz del grupo municipal del PP de Moaña, Alfonso Piñeiro, volvió a insistir en el pleno de este jueves y en el debate del proyecto del nuevo edificio del auditorio, que quería «aclarar», en alusión al gobierno local, que «por enésima vez cuando abra el centro de salud de Sisalde habrá urgencias». Piñeiro hizo esta alusión porque en la respuesta de la portavoz del BNG, María Ortega, a la propuesta del PP para modificar el proyecto del auditorio y buscar un terreno mejor para un inmueble menos «cativo» al que se proyecta, ella indicó que Moaña ya no admitía más desprecios de la Xunta con incumplimientos de convenios, como el firmado en 2020 cuando el Concello entregó los terrenos deSisalde para el nuevo centro, en el que se recoge que tendrá urgencias, odontología y Salud Bucodental. Desde la Consellería siguen condicionando las urgencias a la disponibilidad y opinión de los médicos.